Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
47 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
105 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
119 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
127 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
140 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
144 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
162 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
175 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
203 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
210 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
217 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
231 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
235 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
245 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
260 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
267 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
274 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
287 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
302 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
308 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Yeni pistlerin ilgisinden sonra F1, arka arkaya 3 yarış gelmesini engelleyecek

paylaşım
yorumlar
Yeni pistlerin ilgisinden sonra F1, arka arkaya 3 yarış gelmesini engelleyecek
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Formula 1, gelecekte arka arkaya 3 yarış yapmaktan kaçınacağını fakat bu sene koronavirüs durumundan ötürü böyle olduğunu söyledi.

Geçmişte takımlar, büyük bir yük olmasından ötürü arka arkaya 3 yarış gelmesinden hoşlanmadıklarını belirtseler de, mevcut 2021 takviminde bu durum 3 kez yaşanacak gibi görünüyor.

En zorlusu ise Rusya-Singapur-Japonya 3’lüsü olacak ve hem takımlara hem de seriye büyük bir lojistik sorun yaratacağı aşikar.

F1 CEO’su Stefano Domenicali, eğer seri bu sene tam bir takvim yürütebilirse bu tür üçlü yarış gruplarının zorunlu bir kötülük olduğunu, çünkü aksi takdirde bu yarışlar yapılmazsa takımların gelirlerinin azalacağını söyledi.

Fakat Domenicali, uzun vadede dünya koronavirüs pandemisinden önceki haline dönerse, serinin böyle üçlü yarış gruplarını düzenlemekten kaçınacağını söyledi.

Domenicali, “Elbette hassas bir konu ve bunu iyi yönetmemiz gerekiyor fakat işini kaybeden ve çok zorluk çeken insanların olduğunu unutmamalıyız, dolayısıyla bu konuya bir de bu perspektiften bakılması gerektiğini düşünüyorum.”

“Tüm insanlar ve aileleri için dışarıda kalıp sıkı çalışmak zorunda olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum fakat öte yandan bu şansa sahip olmayan insanları da düşünmeliyiz.”

“Bu sene kısa vadede COVID’in etkisini olabilecek en asgari sınırda tutabilmenin tek yolu buydu çünkü başta daha çok yarış yapsaydık risk daha da artardı. Dolayısıyla bu konuyu sezonun 2. yarısına taşıdık.” dedi.

Domenicali gelecekte daha dengeli bir takvimin yarış çeşitliliğini de artıracağını düşünüyor.

F1 CEO’su şunları söyledi: “Daha dengeli olmalıyız. Gelecek sene bu konuda daha dengeli olabilirsek arka arkaya 3 yarış gelmesini olabildiğince önlemeye çalışacağız çünkü sınırlarımızın nerede olduğunu anlıyorum. Aynı zamanda F1’in üstesinden gelmesi gereken lojistik sorunları da göz önünde bulundurmalıyız.”

“Bu sene bu konuyu gerimizde bırakmamız gerekiyor çünkü bu, işimizin yararına olacak. Bu sezon için sahip olduğumuz hedeflerle ilerleme kat edebilmemizin tek yolu buydu.”

İlgili İçerik:

Domenicali aynı zamanda uzun vadede yeni pistlerden gelen ilginin arttığını, Afrika kıtası da dahil olmak üzere, fakat bunun takvimdeki yarış sayısının artacağı manasına gelmediğini söyledi.

Domenicali, “Bazı bölgelerin ilgi gösterdiğini söyleyebilirim, genelde Kuzey ve Güney Afrika olmak üzere.”

“Yeni bir pist ya da F1’de tarihi bir geçmişe sahip eski bir pistin takvimde olması çok önemli bir şey. Ve size şunu söylemeliyim: bazı Avrupa yarışlarını geçmişte kaybettiğimizi unutmamalıyız, fakat bu pistler tekrardan takvime girmek için ilgi göstermeye başladılar.”

“Dolayısıyla gelecekte yarış sayısı olarak dengeyi yakalamamız gerekecek. Öncelikle takımlar, yayıncılar, medya ve sponsorlar için stratejik olarak yatırım yapmamız gereken alanları belirleyip; sonrasında da bugün yapabileceklerimizin üst sınırının 23 yarış olduğunu göz önünde bulundurarak, gidilmesi gereken doğru yolun hangisi olduğunda karar kılmalıyız.”

“Elbette iyi bir ürün ortaya koyuyorsanız ve değerinin yüksek olduğunu düşünüyorsanız, aynı gelire çok fazla yarış düzenlemeden de sahip olabilirsiniz. Ve doğru kararları verebilirseniz bu yaklaşımı benimseyebilirsiniz.”

“Gidilmesi gereken yolun bu olduğunu düşünüyorum. Belki en kısa sürede gereçekleşmeyebilir fakat hedefin bu olduğunu söyleyebilirim.” dedi.

Sainz’a göre Hamilton-Mercedes dominasyonunu yargılamamak imkansız

Önceki haber

Sainz’a göre Hamilton-Mercedes dominasyonunu yargılamamak imkansız
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Sainz’a göre Hamilton-Mercedes dominasyonunu yargılamamak imkansız

1s
2
Formula 1

Aston Martin, gelişim hakkını "Mercedes tarzı gövde tasarımı" için kullanacak!

2s
3
Formula 1

Hamilton, veto hakkını Verstappen'le takım arkadaşı olmamak için mi istedi?

1g
4
Formula 1

F1, iptal edilebilecek yarışlar için alternatif planlar hazırlıyor

3s
5
Formula 1

Verstappen, Red Bull fabrikasını bu ay ziyaret edecek

4s
Son Haberler
Yeni pistlerin ilgisinden sonra F1, arka arkaya 3 yarış gelmesini engelleyecek
F1

Yeni pistlerin ilgisinden sonra F1, arka arkaya 3 yarış gelmesini engelleyecek

25dk
Sainz’a göre Hamilton-Mercedes dominasyonunu yargılamamak imkansız
F1

Sainz’a göre Hamilton-Mercedes dominasyonunu yargılamamak imkansız

1s
Aston Martin, gelişim hakkını "Mercedes tarzı gövde tasarımı" için kullanacak!
F1

Aston Martin, gelişim hakkını "Mercedes tarzı gövde tasarımı" için kullanacak!

2s
F1, iptal edilebilecek yarışlar için alternatif planlar hazırlıyor
F1

F1, iptal edilebilecek yarışlar için alternatif planlar hazırlıyor

3s
Verstappen, Red Bull fabrikasını bu ay ziyaret edecek
F1

Verstappen, Red Bull fabrikasını bu ay ziyaret edecek

4s
Son Videolar
Katalonya pisti 10. viraj yenilikleri 00:43
Formula 1
4 Şub 2021

Katalonya pisti 10. viraj yenilikleri

Lewis Hamilton neden hâlâ yeni anlaşmayı imzaladı? 13:32
Formula 1
4 Şub 2021

Lewis Hamilton neden hâlâ yeni anlaşmayı imzaladı?

How The First McLaren Mercedes F1 Car Led To Greatness - The MP4/10 06:56
Formula 1
4 Şub 2021

How The First McLaren Mercedes F1 Car Led To Greatness - The MP4/10

Ferrari: Sainz'ın Fiorano'daki ilk günü 00:32
Formula 1
30 Oca 2021

Ferrari: Sainz'ın Fiorano'daki ilk günü

Yuki Tsunoda - TÜM YÖNLERİYLE | Abu Dhabi'de Sahne Arkası Görüntüleri 19:43
Formula 1
29 Oca 2021

Yuki Tsunoda - TÜM YÖNLERİYLE | Abu Dhabi'de Sahne Arkası Görüntüleri

Jonathan Noble More from
Jonathan Noble
Domenicali, motor dondurma planını desteklemeleri için takımları teşvik ediyor
Formula 1 / Son dakika

Domenicali, motor dondurma planını desteklemeleri için takımları teşvik ediyor

Domenicali, Portekiz GP yerine Bahreyn'de çift yarış olabileceğini doğruladı
Formula 1 / Son dakika

Domenicali, Portekiz GP yerine Bahreyn'de çift yarış olabileceğini doğruladı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1 / Analiz

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Çok Okunanlar Bugün

Sainz’a göre Hamilton-Mercedes dominasyonunu yargılamamak imkansız
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz’a göre Hamilton-Mercedes dominasyonunu yargılamamak imkansız

Aston Martin, gelişim hakkını "Mercedes tarzı gövde tasarımı" için kullanacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, gelişim hakkını "Mercedes tarzı gövde tasarımı" için kullanacak!

Hamilton, veto hakkını Verstappen'le takım arkadaşı olmamak için mi istedi?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, veto hakkını Verstappen'le takım arkadaşı olmamak için mi istedi?

F1, iptal edilebilecek yarışlar için alternatif planlar hazırlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1, iptal edilebilecek yarışlar için alternatif planlar hazırlıyor

Verstappen, Red Bull fabrikasını bu ay ziyaret edecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Red Bull fabrikasını bu ay ziyaret edecek

Mazepin, Rusya bayrağı olmadan yarışacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mazepin, Rusya bayrağı olmadan yarışacak!

Yeni pistlerin ilgisinden sonra F1, arka arkaya 3 yarış gelmesini engelleyecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Yeni pistlerin ilgisinden sonra F1, arka arkaya 3 yarış gelmesini engelleyecek

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Son Haberler

Yeni pistlerin ilgisinden sonra F1, arka arkaya 3 yarış gelmesini engelleyecek
F1 Formula 1 / Son dakika

Yeni pistlerin ilgisinden sonra F1, arka arkaya 3 yarış gelmesini engelleyecek

Sainz’a göre Hamilton-Mercedes dominasyonunu yargılamamak imkansız
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz’a göre Hamilton-Mercedes dominasyonunu yargılamamak imkansız

Aston Martin, gelişim hakkını "Mercedes tarzı gövde tasarımı" için kullanacak!
F1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, gelişim hakkını "Mercedes tarzı gövde tasarımı" için kullanacak!

F1, iptal edilebilecek yarışlar için alternatif planlar hazırlıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

F1, iptal edilebilecek yarışlar için alternatif planlar hazırlıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.