Yeni pistlerin ilgisinden sonra F1, arka arkaya 3 yarış gelmesini engelleyecek

Geçmişte takımlar, büyük bir yük olmasından ötürü arka arkaya 3 yarış gelmesinden hoşlanmadıklarını belirtseler de, mevcut 2021 takviminde bu durum 3 kez yaşanacak gibi görünüyor.

En zorlusu ise Rusya-Singapur-Japonya 3’lüsü olacak ve hem takımlara hem de seriye büyük bir lojistik sorun yaratacağı aşikar.

F1 CEO’su Stefano Domenicali, eğer seri bu sene tam bir takvim yürütebilirse bu tür üçlü yarış gruplarının zorunlu bir kötülük olduğunu, çünkü aksi takdirde bu yarışlar yapılmazsa takımların gelirlerinin azalacağını söyledi.

Fakat Domenicali, uzun vadede dünya koronavirüs pandemisinden önceki haline dönerse, serinin böyle üçlü yarış gruplarını düzenlemekten kaçınacağını söyledi.

Domenicali, “Elbette hassas bir konu ve bunu iyi yönetmemiz gerekiyor fakat işini kaybeden ve çok zorluk çeken insanların olduğunu unutmamalıyız, dolayısıyla bu konuya bir de bu perspektiften bakılması gerektiğini düşünüyorum.”

“Tüm insanlar ve aileleri için dışarıda kalıp sıkı çalışmak zorunda olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum fakat öte yandan bu şansa sahip olmayan insanları da düşünmeliyiz.”

“Bu sene kısa vadede COVID’in etkisini olabilecek en asgari sınırda tutabilmenin tek yolu buydu çünkü başta daha çok yarış yapsaydık risk daha da artardı. Dolayısıyla bu konuyu sezonun 2. yarısına taşıdık.” dedi.

Domenicali gelecekte daha dengeli bir takvimin yarış çeşitliliğini de artıracağını düşünüyor.

F1 CEO’su şunları söyledi: “Daha dengeli olmalıyız. Gelecek sene bu konuda daha dengeli olabilirsek arka arkaya 3 yarış gelmesini olabildiğince önlemeye çalışacağız çünkü sınırlarımızın nerede olduğunu anlıyorum. Aynı zamanda F1’in üstesinden gelmesi gereken lojistik sorunları da göz önünde bulundurmalıyız.”

“Bu sene bu konuyu gerimizde bırakmamız gerekiyor çünkü bu, işimizin yararına olacak. Bu sezon için sahip olduğumuz hedeflerle ilerleme kat edebilmemizin tek yolu buydu.”

Domenicali aynı zamanda uzun vadede yeni pistlerden gelen ilginin arttığını, Afrika kıtası da dahil olmak üzere, fakat bunun takvimdeki yarış sayısının artacağı manasına gelmediğini söyledi.

Domenicali, “Bazı bölgelerin ilgi gösterdiğini söyleyebilirim, genelde Kuzey ve Güney Afrika olmak üzere.”

“Yeni bir pist ya da F1’de tarihi bir geçmişe sahip eski bir pistin takvimde olması çok önemli bir şey. Ve size şunu söylemeliyim: bazı Avrupa yarışlarını geçmişte kaybettiğimizi unutmamalıyız, fakat bu pistler tekrardan takvime girmek için ilgi göstermeye başladılar.”

“Dolayısıyla gelecekte yarış sayısı olarak dengeyi yakalamamız gerekecek. Öncelikle takımlar, yayıncılar, medya ve sponsorlar için stratejik olarak yatırım yapmamız gereken alanları belirleyip; sonrasında da bugün yapabileceklerimizin üst sınırının 23 yarış olduğunu göz önünde bulundurarak, gidilmesi gereken doğru yolun hangisi olduğunda karar kılmalıyız.”

“Elbette iyi bir ürün ortaya koyuyorsanız ve değerinin yüksek olduğunu düşünüyorsanız, aynı gelire çok fazla yarış düzenlemeden de sahip olabilirsiniz. Ve doğru kararları verebilirseniz bu yaklaşımı benimseyebilirsiniz.”

“Gidilmesi gereken yolun bu olduğunu düşünüyorum. Belki en kısa sürede gereçekleşmeyebilir fakat hedefin bu olduğunu söyleyebilirim.” dedi.