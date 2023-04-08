Yeni ön kanat, Alfa Romeo aracını nasıl daha iyi hale getirdi?

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Avustralya'ya getirilen yeni burun ve ön kanat ile takım, yere basma gücünü arttırmayı ve gelecek yarışlarda aracı dengeleme konusunda daha fazla seçeneğe sahip olmayı hedefledi.

Alfa Romeo'nun pist mühendisliği başkanı Xevi Pujolar, bu güncellemeler sayesinde elde edilen yere basma gücü kazanımlarının, aracın bütününe katkı sağladığını söyledi.

Pujolar, "Ön kanadın araç dengesini biraz geri getireceğini düşündük. Şu anda belirli bir zayıflığımız olduğunu düşünmüyorum."

"Örneğin, yeni ön kanatla tüm araç daha iyi çalışıyor. Bu yüzden bunun sadece genel bir gelişme olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Alfa Romeo F1 Team C43 Photo by: Alfa Romeo

Ön kanattaki ana değişiklik, tam boy burun tasarımına geçilmesiydi. Bu kapsamda burun, ikinci planyadan değil ana planyanın ucundan başlıyor. Bu kapsamda ana planyanın orta bölümünün şekli de değiştirildi. Bu değişiklik; o yapı ve kanat etrafındaki hem basınç dağılımını hem de hava akışını etkilemek içindi.

Ayrıca burnun en öne doğru uzatılmasının, tasarımcıların ilişkili yükleri nasıl kontrol edebileceğini değiştirdiğini de belirtmekte fayda var.

Bu, ana planya ve ikinci planyayı birbirine bağlayan yuva boşluğu ayırıcı braketlerdeki azalması ile vurgulanıyor. Braket sayısı, kenar başına dörtten üçe düşürülürken, dağılımları da merkez çizgisinden uzağa kaydırıldı.

Takımların, ön kanadın iki tarafında bunlardan sekiz tane kullanmasına izin verildiğinden, Alfa'nın üst iki planya arasında geçen sezon ilk kez Mercedes'te görülene ve Ferrari'nin 2023'te kullandığına benzer bir düzenleme uyguladığını görmemiz çok uzun sürmeyebilir.

Ana planyanın dış kısmı da değiştirildi. Daha önceden bu planyanın uç kısmı yukarı doğru kavisliydi ve böylece planyanın alt tarafı karşıdan gelen hava akışına karşı hazırlanmıştı ancak yeni güncellemede düz bir uç kısım var.

Alfa Romeo C43 mirror stays Photo by: Uncredited

Son olarak dikiz aynasının kokpitten uzanan destek kolunun genişliği azaltıldı. Takım böylece o bölgeden geçen hava akımının yönünde değişiklik yapmayı amaçladı.

Üstteki resmin üst kısmında yeni kanat, altında ise Suudi Arabistan ve Bahreyn yarışlarında kullanılan kanat bulunuyor. Dikiz aynalarının kokpite bağlandığı bölümde, destek kolunun genişliğinin Avustralya'da azaldığı beyaz ok ile gösteriliyor.

Yardımcı editör: Adam Cooper