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Formula 1 / Son dakika

Yeni motorun gelişiminden memnun olan Binotto, son iki yarışa katılacak

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Yeni motorun gelişiminden memnun olan Binotto, son iki yarışa katılacak
Ekleyen:
, Editör

Bu hafta sonu Maranello'da olan Ferrari takım patronu Mattia Binotto, yeni motorla ilgili çalışmaların olumlu gittiğini ve son iki yarışta F1 padokuna geri döneceğini söyledi.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Türkiye GP hafta sonunda garajda kalarak takım fabrikası ile garaj arasındaki iletişimi artırmaya çalıştı.

Ferrari o hafta sonu podyum aldığı gibi, bu yılki en iyi takım sonucuna da imza attı.

Binotto geçen hafta sonu Bahreyn'e gelmedi ve yine Maranello'daki çalışmaların başında yer aldı.

İtalyan patron, hafta sonu Sky Sports'a yaptığı açıklamada, Bahreyn'deki 2. yarışta ve Abu Dhabi'de takım garajındaki yerini alacağını söyledi.

Canlı yayına bağlanan Binotto şunları söyledi: "Fabrikada her şeyi rahat bir şekilde yönetiyorum, padoğun getirdiği hava tabii ki de çok farklı ancak veriler elimizde ve her şeyi düzenli bir şekilde yürütebiliyoruz. 2021'e odaklanmış durumdayız, ancak önümüzdeki hafta döneceğim ve son iki yarışta takımın başında olacağım."

Binotto, 2021 motoruyla ilgili çalışmaların olumlu ilerlediğini de ekledi.

"Bu yılki yönetmelikler motoru yenilememize izin vermedi. Fakat 2021'de rekabet seviyesini artıracak tamamen yeni bir güç ünitemiz olacak."

"Şimdi bu projeye çok fazla emek ve para harcayarak, gerekli iyileştirmeleri yapmaya çalışıyoruz."

"Şimdiye kadar yeni motor üzerinde yaptığımız çalışmaların gidişatından memnunuz ve gelecek sezonki motoru homologe edene kadar birkaç haftamız daha olacak."

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Editör Kemal Şengül

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