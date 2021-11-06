Yeni motora geçen Norris, grid cezası aldı

Meksika'da cumartesi günkü 3. antrenman seansının başlamasına kısa bir süre kala Lando Norris'in tamamen yeni bir güç ünitesine geçtiği açıklandı.

McLaren sürücüsü, bu değişiklik nedeniyle grid cezası alacak ve pazar günkü yarışa arka taraftan başlamak zorunda kalacak.

Bu hafta sonu şimdiye kadar Aston Martin pilotu Lance Stroll ve AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda yeni güç ünitesine geçtikleri için grid cezası almışlardı.

Böylelikle motor değişikliği nedeniyle grid cezası alan sürücülerin sayısı üçe yükseldi.

Ayrıca cuma akşamı açıklandığı üzere Williams pilotu George Russell, vites kutusu sorunu yaşadığı cuma günkü 2. antrenman seansının ardından yeni bir üniteye geçti ve pazar günü için o da 5 sıralık bir grid cezası aldı.