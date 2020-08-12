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Formula 1 / Son dakika

McLaren, yeni rüzgar tünelini 2022'de kullanabilecek

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McLaren, yeni rüzgar tünelini 2022'de kullanabilecek
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Ağu 2020 17:30

McLaren Formula 1 teknik direktörü James Key, yeni rüzgar tüneline yönelik planlarının, COVID-19 salgınının etkisi nedeniyle planlanandan bir yıl sonra gerçekleştirileceğini söyledi.

McLaren, geçen yıl Woking fabrikasındaki tesislerini yenilemeye ve şirketin yönetim kurulunun onayı almasının ardından da yeni bir rüzgar tüneli inşa etmeye karar vermişti.

McLaren, son yıllarda Toyota’nın Köln’deki rüzgar tünelini kullandı, ancak 2021 yılına kadar kendi tesisini güncellemek ve geliştirmek istiyordu.

Bununla birlikte COVID-19 salgınının finansal etkisi, rüzgar tünelinin inşası da dahil olmak üzere tüm büyük projelerinin askıya alınmasına neden oldu.

Key, başlangıç planlarının yaklaşık bir yıl gerisinde kalmalarına rağmen, kuralların bir yıl ertelenmesinden ötürü rüzgar tünelinden bekledikleri zamanda faydalanacaklarını söyledi.

Key, "Bahsi geçen CapEx (sermaye artırımı) projelerine kademeli şekilde hız verilmeye başlandı."

"Dünya genelinde yaşanan epey büyük bir olayı ardımıza alıyoruz ve bu olay projelerin gecikmesine neden oldu."

"Orijinal plana göre tünelimizi gelecek senenin ortasında devreye sokacaktık. Bu da 2021 aracının gelişimini kaçırdığımız, ancak 2022’de, yani ikinci senede tüneli kullanmaya başlayacağımız anlamına geliyor."

"Sanırım bu açıdan şimdi de benzer bir zamanlama olacağını söyleyebiliriz."

"Ancak bu şekilde, tamamen sıfır bir tesiste olan yeni teknolojilerin az bir bölümü eksik olacak. Mühendislik açısından bu kötü bir şey."

"Ancak kurallar ile uyum açısından bakarsak, muhtemelen yaklaşık bir yıl geciktiğini düşünüyorum." dedi.

McLaren, 1200 kişiyi işten çıkaracağını ve bunlardan 70'inin F1 departmanında olduğunu açıklamıştı.

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Editör Luke Smith

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