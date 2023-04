Yeni kurallarla, F1'deki sınıf ayrımı ortadan kalkıyor mu?

Red Bull'un bu yıl Formula 1'deki muhtemel hakimiyeti, bir Pazar günü aynı takımın galibiyetini izlemenin bir anlamı olmadığını düşünenler için açık bir engel olma riski taşıyor. F1 şampiyonluk savaşı söz konusu olduğunda oldukça tek taraflı bir ilişkiye hazır olsak da, gridin başka yerlerinde şu anki gibi bir rekabet seviyesi olduğu için, oraları gözden kaçırmamak önemlidir. Şu ana kadar olanlara baktığımızda F1'in lider grup, orta grup ve arka grup şeklinde ayrışan sınıf düzeninin 2023'te ortadan kalktığını söyleyebiliriz.

Günümüzde bunların hepsi geride kaldı gibi. Takımların çoğu, çok az farklarla birbirlerinden ayrılıyorlar. Yani çok az zaman kaybeden bir pilot beklemediği bir şekilde sıralamalarda ilk seansta elenirken, aynı şekilde her şeyi bir araya getiren bir pilot son seansa geçebilir. En son güncelleme ile birkaç ondalık bularak birkaç sıra ilerlenebilir veya sıralamaların son hızlı turunda bir yerde lastikleri kilitleyerek, bir anda birkaç sıra kaybedebilirsiniz. Sıralamalarda ilk seansta elenmeme endişesi yaşamayan muhtemelen sadece dört takım - Red Bull, Mercedes, Ferrari ve Aston Martin - var. Geri kalan 6 takım için ise sıralamalar daha riskli görünüyor.

Haas pilotu Nico Hulkenberg'in söylediği gibi, artık gridin arkasında eleneceği kesin olan takımlar yok.

Hulkenberg, "Şu anda tepede 4 takım var gibi düşünüyorum. Alpine tam olarak ne durumda bilmiyorum ancak sonrasında orta grupta 5 takım var. Artık en geride yer alan takımlar yok. Geri kalan takımların hepsi, birkaç ondalık içerisinde. Küçük bir hatanın devasa sonuçları olabilir. Ancak tam tersi iyi iş çıkarırsanız, kendinizi ilk 10 içerisinde bulabilirsiniz. Yani rekabetçi bir ortam var." demişti.

İstatistikler, Hulkenberg'in gridin ön ve arka gruplarının birbirleriyle yakınlaştığı yönündeki değerlendirmesiyle uyuşuyor.

Avustralya GP sıralamalarında, birinci seansta elde edilen verilere baktığımızda tüm grubun 1.330 sn içerisinde dizildiğini görüyoruz. Bu, tüm takımların ne kadar rekabetçi olduklarının iyi bir işareti. Aşağıdaki listede Avustralya'da son 10 yarışta tamamlanan sıralamalarda ilk seanstaki en hızlı pilot ile en yavaş pilot arasında oluşan farkı görüyorsunuz.

2023: 1.330 sn

2022: 2.792 sn

2019: 4.050 sn (Williams pilotu Robert Kubica ile olan fark. George Russell ile fark 2.343 sn'ydi)

2018: 2.471 sn

2017: 1.907 sn

2016: 4.291 sn

2015: 3.451 sn

2014: 6.218 sn

2013: 7.246 sn

2012: 7.461 sn

Zaman zaman olağan dışı durumlar olabildiği için yukarıdaki veriler kıyaslama açısından mükemmel olmayabilir ancak trendin bu şekilde olduğu da inkar edilemez bir gerçek. Grid daha önce hiç bu kadar yakın olmamıştı.

Birkaç sene öncesine gittiğimizde, sıralamalarda her zaman birinci seansta elenen takımlar olurdu. Hatta o takımların bırakın üçüncü seansa kadar ilerlemelerini ilk seansı geçmeleri büyük sürpriz olurdu. O takımların derecelerini önemli ölçüde geliştirmeleri bile ikinci seansa geçmeleri için yeterli olmazdı çünkü öndekilerle farkları bir saniyeden daha fazla geride olurdu.

Avustralya'da sıralamalarda birinci seansı en son geçebilen isim olan Oscar Piastri ile o seansın lideri olan Max Verstappen arasında sadece 1.133 sn fark vardı. Ayarları daha iyi hale getirme, teknik güncelleme ya da hatalardan arınmış mükemmel bir tur ile 0.2 - 0.3 sn kazanılabileceği düşünülüyor. Bu sırada bulunan bir pilot, bu kadar yakın bir gridde bir anda 15. sıradan ilk 10'a girebileceği duruma gelebilir. Tüm bunların anlamı, şu anda takımlar için gerçekten saklanacak bir şey olmadığı ve sonuç dalgalanmalarının çok küçük performans öğeleri tarafından etkileneceğidir.

Bir takım için hafta sonu işleri ters giderse, DRS trenleri ile kaybı telafi etmek çok zorlaştığından, o takımın gridde gerilerden yükselmesi daha zor olabilir. Diğer taraftan önünüzdeki DRS trenine ayak uyduramazsanız, bu durumda da oyun erkenden bitmiş olabilir.

18. sıradan başlayıp yarışı ancak 14. sırada tamamlayabilen takımların yeni bir zihniyet benimsemesini zorunlu kılan şey bu dramatik değişimlerdir. Bir hata yapmak ya da geriden başlamak, dünyanın sonu olmayabilir. Bu artık standart bir F1 sezonunun ayrılmaz bir parçası.

Benzer şekilde yarış içerisinde bir sorun yaşanmadığı takdirde ilk 8 sıra kesin gibi göründüğü için, son puanlar için mücadele her zamandan daha yoğun olacak. Alınacak her bir puanın sene sonunda şampiyona pozisyonundaki değeri daha yüksek olacak. Bunu bilen Haas'ın Avustralya GP sonucunu protesto etmesi, bu açıdan sürpriz olmadı. Hulkenberg'in McLaren'dan Lando Norris'in önünde yer almasıyla kazanacağı bir sıra, iki puan daha fazla alacakları manasına gelecekti.

Steiner's Haas squad protested the Australian GP result in pursuit of two more points - which could prove vital by the end of the year

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images