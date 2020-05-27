Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
36 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
64 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
92 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
99 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
113 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
120 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
134 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
149 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
156 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
170 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
183 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Analiz

Yeni kurallar F1'i sonsuza dek nasıl değiştirebilir?

paylaşım
yorumlar
Yeni kurallar F1'i sonsuza dek nasıl değiştirebilir?
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
27 May 2020 12:06

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, bugünün ilerleyen saatlerinde Formula 1'in geleceğini garanti altına almak için karar kılınan bazı cesur kural değişikliklerini onaylayacak.

F1 takımları, geçtiğimiz hafta "Yeni Anlaşma" başlığı adı altında hazırlanan kural değişikliklerini onaylamışlardı. Bu anlaşma içerisinde şasi, motor, sportif ve finansal önemli değişiklikler yer alıyordu. Tüm takımlar, FIA'nın öncülüğünü yaptığı bu değişiklikleri onaylamışlardı. Değişikliklerin gelecek seneden itibaren hayata geçmesi için bugünkü Dünya Motor Sporları Konseyi'nde onaylanması gerekiyor ancak takımların anlaşmalarının ardından bunun prosedür gereği yapıldığı biliniyor.

Son haftalarda tartışmalar büyük ölçüde 175 milyon dolar olarak belirlenen bütçe sınırının 145 milyon dolara düşürülmesi tartışılsa da, yeni anlaşma sonucunda gerçekleşecek değişiklikler, sporun geleceğini ve şeklini değiştirecek adım olarak görülüyor.

Bütçe sınırı seviyesi, özellikle büyük F1 takımlarının küçülmesine neden olacak. McLaren'ın bu hafta yarış takımından bütçe sınırına uyabilmek için 70 civarında personelin çıkacağını açıklaması F1'de gelecek 6 ay içerisinde birçok çalışanın işini kaybedeceği manasına geliyor.

Motor üreticileri ise yıllar önceki duruma geri dönecekler. V8 motorların son senelerinde gelişim giderlerini kısmak için motorların gelişimi durdurulmuştu. 2021 ve 2022'de üreticilerin sezonu tek bir versiyon motorla tamamlamaları planlanıyor. 2023 ve sonrasında ise motorların tamamen dondurulması hedefleniyor. 2025'te ise yeni motor formülüne geçilmesi bekleniyor.

Motor gelişim giderleri normalde takımların bütçe sınırı içerisinde yer almıyordu. Bu değişiklik, tüm motor üreticileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Renault F1 takım patronu Cyril Abiteboul, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "Motorun tarafında gerçekleşen çılgın gelişim yarışında zorlamayı başardık ancak motor için yaptığımız harcamalar gerçekten inanılmaz seviyede. Sonunda bu durum değişiyor." demişti.

Ancak Formula 1'i değiştirecek şey gelişim yarışını durdurarak harcamaları kontrol etmek olmayacak. F1'deki yeni düşünce yapısı sporun geleceğini değiştirecek gibi görünüyor.

Yıllardır Formula 1'de alışılagelmiş bir durum söz konusuydu. En iyi performans gösteren takımlar, en çok ödülü alan takımlardı. Küçük takımlar ya da spora yeni giren takımlar pek düşünülmüyordu.

Hem finansal, hem de politik hamlelerle büyük takımlara verilen destekler sonucunda F1'de iki basamaklı bir mücadele ortaya çıktı. Red Bull, Mercedes ve Ferrari'nin oluşturduğu grup, büyük ölçüde diğer takımlar için ulaşılamaz seviyeye geldi.

Liberty Media'nın 2021 için planladığı ancak 2022'ye sarkan kural değişiklikleri, bu durumun önüne geçmeyi planlıyordu.

Ancak koronavirüs sonrası ortaya çıkan durumda, tüm takımlar geleceklerini garantiye almak için farklı düşünmeye başladılar ve bu konuda ortak kararlar almaya başladılar. Bu kapsamda FIA'ya hızlı değişiklikler yapabilmesi için onay verildi.

Yeni Anlaşma kapsamında bütçe sınırının 145 milyon dolara düşürülmesinin kabul edilmesinin yanında aerodinamik gelişim handikap sisteminin devreye girmesi ve açık kaynak parçaların kullanılması kabul edildi. Aerodinamik gelişim handikap sisteminde öndeki takımların rüzgar tünelini ve CFD teknolojisini daha az kullanması hedeflenirken tam tersi arkada olan takımların daha fazla kullanmasına müsade edilecek. Bu, birkaç ay önce hemen hemen düşünülmez bir değişiklikti.

Bu tür değişiklikler tabii ki bir anda Williams gibi eski dünya şampiyonlarının tekrar kazanmasını sağlamayacak ya da en iyi beyinlerin yine en iyi araçları hazırlamasının önüne geçmeyecek ancak en azından F1'in gelecek yıllarda kolay tahmin edilebilir sezonlar ya da yarışlara sahip olmasının önüne geçecek.

Formula 1 dünyasından bir ismin söylediği gibi, takımların ve patronların bireysel olarak iyi olmak yerine spor olarak iyi olmak için ilk defa farklı düşünmeleri açısından yeni anlaşma önemli bir ilk adımdı.

Aero handikap ve açık kaynak sistemi çalışırsa, takımlar arasındaki farkları azaltmak ve rekabet seviyesinin her zaman yüksek olması için başka ne tür değişiklikler yapılabilir?

Bu tür ortak alınan kararların F1'i öldüreceğini düşünmemek, tam tersi daha özel hale getireceğini düşünmek gerekir.

Geçen sene Carlos Sainz, MotoGP'nin üretici takımları alt sıra takımlarına "imtiyaz" verilmesi kuralı için nasıl ikna ettiğinden bahsetmişti. MotoGP'de belli seviyede olamayan takımlara daha fazla test yapmaya ve daha fazla güncelleme getirmelerine izin veriliyor.

Sainz, "Zirvedeki takımlar ilk başta buna şüpheyle yaklaşmışlardı ancak artık her zamandan daha mutlular çünkü hâlâ kazanıyorlar ancak artık daha fazla kişiye karşı mücadele edip daha fazla kişiye karşı kazanıyorlar."

"Bu durum üreticileri ve markayı daha güçlü kılıyor çünkü daha fazla markaya karşı mücadele ediyorlar. Bu iyi bir örnek ve F1'in geleceğinde de bunu görmek istiyorum." demişti.

Bu tür umutlar yakında cevaplanacak ve muhtemelen verilen cevaplar gelecekte farklı bir F1 olmasının kapılarını açacak.

Yeni kurallar için Abiteboul, "Biz bir spordayız ve birbirimize karşı mücadele veriyoruz. Bunu reddedemem. Bu kalması gereken bir şey."

"Ancak takımların biraz daha fazla ortak hareket etmesi, bu kriz döneminde ders çıkarabileceğimiz şeylerden birisi. Özellikle şirketler ve milletler arasında daha fazla işbirliği görmek isteyen genç taraftarlar için F1'deki bu işbirliği iyi bir haber olabilir. Yeni Anlaşma'da, bu tür bir taslak hazırlayabiliriz." demişti.

Sonraki haber
Russell, 2020 sezonu başlamadan önce test yapabilmelerini umuyor

Önceki haber

Russell, 2020 sezonu başlamadan önce test yapabilmelerini umuyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Yeni kurallar F1'i sonsuza dek nasıl değiştirebilir?

34dk
2
Formula 1

Horner'a göre sezon başladıktan sonra tekrar durabilir

3
Formula 1

Leclerc: "Şampiyonluk için daha çok çalışmam gerekiyor"

4
Formula 1

Russell, 2020 sezonu başlamadan önce test yapabilmelerini umuyor

1s
5
MotoGP

Resmi: Jack Miller, Ducati fabrika takımına geçiyor!

3s

Son Videolar

Thinking Forward, Cyril Abiteboul 05:24
Formula 1

Thinking Forward, Cyril Abiteboul

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör 24:49
Formula 1

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Son Haberler

Yeni kurallar F1'i sonsuza dek nasıl değiştirebilir?
F1

Yeni kurallar F1'i sonsuza dek nasıl değiştirebilir?

Russell, 2020 sezonu başlamadan önce test yapabilmelerini umuyor
F1

Russell, 2020 sezonu başlamadan önce test yapabilmelerini umuyor

Horner'a göre sezon başladıktan sonra tekrar durabilir
F1

Horner'a göre sezon başladıktan sonra tekrar durabilir

Leclerc: "Şampiyonluk için daha çok çalışmam gerekiyor"
F1

Leclerc: "Şampiyonluk için daha çok çalışmam gerekiyor"

Gasly, F1'in sanal yarışına katılabilir
F1

Gasly, F1'in sanal yarışına katılabilir

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.