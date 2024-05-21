Yeni işletmeci: "İstanbul Park'ın teslimatı geciktikçe, Türkiye GP ihtimali uzaklaşıyor"

Tüm Formula 1 ve motor sporları taraftarlarının heyecan ve umutla beklediği İstanbul Park'ın yeni kimliği için çalışmalar hızla devam ediyor. İstanbul Park'ın yeni işletmecisi ve projenin tek sahibi Lale Cander, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Emilia-Romagna GP'si padoğunda birçok görüşme gerçekleştirdi.

Lale Cander ayrıca padokta Motorsport.com Türkiye Direktörü Cihangir Perperik'in sorularını da yanıtladı. Bugüne kadar konuyla ilgili ortaya atılan bir çok iddia vardı. Özellikle sosyal medyada gerçeği yansıtmayan paylaşımlar nedeniyle tüm motor sporları taraftarlarının kafası karışmış durumda. Biz de sizlere en doğru bilgiyi vermek için Lale Hanım'a sorularımızı ilettik.

Lale Hanım pistin ihalesini aldınız ancak hâlâ piste giremiyorsunuz. Eski kiracı Intercity süresi dolmasına rağmen pisti boşaltmadı. Neden boşaltmıyorlar?

Pistin derhal bize teslim edilmesi gerekiyor. İlgili Bakanlığımız bu konuda her türlü yardımı yapıyor ve kısa sürede sonuç alacağımıza inanıyorum. Elbette bu süreçte, Türkiye için büyük bir değer olan Formula 1 yarışlarını getirmek için çabalamaya devam ediyoruz. Ancak ilk önce pisti ilk günkü gibi bozulmamış şekilde devir almalıyız. Sonrasında göreceksiniz her şey çok hızlı şekilde ilerleyecek.

Pistin bize teslim edilmesinin geciktiği her gün, Formula 1'i bizden uzaklaştırıyor...

Intercity'nin pisti size teslim etmemesi F1 görüşmelerini nasıl etkiliyor?

Bu gerçekten çok hassas yürütülmesi gereken bir konu. Biz de buna göre adımlarımızı atıyoruz. Ancak pistin bize teslim edilmesinin geciktiği her gün Formula 1'i de bizden uzaklaştırıyor. 2026 takvimi için çabalıyoruz fakat bu inanılmaz gasptan dolayı ilerlemekte zorlanıyoruz. Fakat artık bir hafta içerisinde bu sorunun çözüleceğine inanıyorum.

Pirelli bu konunun neresinde?

Bakın, ben Pirelli Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı dışında bir iş insanıyım ve tüm dünyada bir çok proje yönetiyorum. Bu konuda Pirelli'nin hiç bir dahili yoktur. Bu titrimden dolayı insanlar yazıp duruyor. Şimdi buradan bir kez daha söylemek istiyorum. Bizim bu projede bir çok yatırımcımız var. Bunun dışında yatırım yapmak için bekleyen uluslararası sermayeler bekliyor. Bu proje, ülkemiz için çok önemli olduğuna inandığım Formula 1'i geri getirmek için Lale Cander'in her şeyi ortaya koyduğu bir projedir. Ve bunu hep birlikte camia olarak başaracağız.

O halde Can Holding projenin dışında mı?

Az önce dediğim gibi bu proje Lale Cander'in yönetiminde devam etmektedir. Bir çok yatırımcımız var ve olmaya da devam edecek. Yatırımcılar değişebilir ama her şeyden önce tüm bunları yapabilmemiz için pistin bize teslim edilmesi gerekiyor.

Stefano Domenicali, F1 CEO'su ve Lale Cander

Burada FIA ve Formula 1'den önemli kişilerle görüşme yaptınız. Nasıl geçti?

Bu görüşmeler oldukça hassas ama her şey yolunda bunu söyleyebilirim. Görüşmelerimiz devam ediyor ve yarışı getirmeye çalışıyoruz. Ayrıca buradaki yarış ortamını da görmek istedim. En iyisini yapabilmek için bu tecrübeler çok önemli.

Lale Cander iki gün boyunca Imola'daki görüşmelerini sürdürdü. Bunun dışında TOSFED yarış için gerekli onayları FIA'dan şimdiden almış durumda. Eğer bu hafta içerisinde Intercity firması İstanbul Park'ı yeni kiracısına teslim ederse Türkiye GP için atılan bu adımlar çok hızlı şekilde karşılık bulacak gibi gözüküyor.