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Yeni isim sponsoru, Haas'ın pilot kararını etkilemeyecek

Haas F1 takımının yeni isim sponsoru Moneygram'ın 2023'te takımın ikinci pilotunun kim olacağı konusunda bir etkisi olmayacak.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Yeni isim sponsoru, Haas'ın pilot kararını etkilemeyecek
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Takımın yeni destekçisi, 2023'te Kevin Magnussen'in yanında kimin yarışacağının açıklanmasından önce açıklandı. Bu gelişmenin olası adaylarla bir bağlantısının olmadığı düşünülüyor.

Nico Hulkenberg ve Antonio Giovinazzi'nin bu koltuğun favorileri olduğu, Mick Schumacher'in takımda kalmasının beklenmediği söyleniyor. Ancak Haas takım patronu Gunther Steiner, henüz resmi olarak Schumacher'i hesap dışına çıkarmış değil.

Moneygram'ın üst düzey yöneticileri, pilot kararını Steiner'a bırakmaktan mutlu olduklarını dile getirdiler.

Moneygram'ın Pazarlama Müdürü Greg Hall, "Kendi açımızdan konuşursak, Gunther'e tamamen güveniyoruz. Bu karar bize bağlı değil. Bu, yarışmakla alakalı bir karar ve ona tamamen güveniyoruz. Onların vereceği karar için heyecanlıyız." dedi.

MoneyGram CEO'su Alex Holmes da kendilerinin bir tercihinin olmadığını söyledi.

Holmes, "Yardımcı olmayı, dahil olmayı, markanın doğru bir şekilde temsil edilmesini, küresel manada doğru ortaklığa sahip olmayı istiyoruz."

"Açıkçası pilotlar bu konuda büyük rol oynuyorlar. Bu sabah Mick ile sohbet etmek harikaydı. O harika bir genç pilot."

"Bu konuda lider Gunther olacak. Takım adına her kim sürüyor olursa, ona tüm dünyada desteğimizi vereceğiz." dedi.

Haas presented MoneyGram as its new title sponsor from 2023 onwards.

Haas presented MoneyGram as its new title sponsor from 2023 onwards.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Steiner da yeni sponsorlarının, uzun vadede bile bir Amerikalı pilotu takıma kazandırma konusunda baskı yapmadığını söyledi.

Steiner, "Her zaman söylediğim gibi, bir Amerikalı pilotun aracımızda olmasını istiyoruz ve o dönem de gelecek."

"Bunun için doğru insanı bulmamı gerekiyor. Pilotlar bu anlaşmanın bir parçası değil. Açıkçası bir parçası çünkü gelecek sene Moneygram Haas aracını sürüyor olacak."

"Ancak aracın içerisine bir Amerikalı pilotu koyma yönünde bir baskı yok ve daha önce de Alex ve Greg'in gelecek sene araca Mick'i oturtma konusunda ne kadar söz sahibi olacakları soruldu. Bu konuda zaten tüm lobi çalışmalar devam ediyor!

"En iyi pilotu araca oturtturmaya çalıştığımızı düşünüyorum ve bu, takımın ilerlemesini sağlayacak." dedi.

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