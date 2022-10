Yeni isim sponsoru, Haas'ın pilot kararını etkilemeyecek

Takımın yeni destekçisi, 2023'te Kevin Magnussen'in yanında kimin yarışacağının açıklanmasından önce açıklandı. Bu gelişmenin olası adaylarla bir bağlantısının olmadığı düşünülüyor.

Nico Hulkenberg ve Antonio Giovinazzi'nin bu koltuğun favorileri olduğu, Mick Schumacher'in takımda kalmasının beklenmediği söyleniyor. Ancak Haas takım patronu Gunther Steiner, henüz resmi olarak Schumacher'i hesap dışına çıkarmış değil.

Moneygram'ın üst düzey yöneticileri, pilot kararını Steiner'a bırakmaktan mutlu olduklarını dile getirdiler.

Moneygram'ın Pazarlama Müdürü Greg Hall, "Kendi açımızdan konuşursak, Gunther'e tamamen güveniyoruz. Bu karar bize bağlı değil. Bu, yarışmakla alakalı bir karar ve ona tamamen güveniyoruz. Onların vereceği karar için heyecanlıyız." dedi.

MoneyGram CEO'su Alex Holmes da kendilerinin bir tercihinin olmadığını söyledi.

Holmes, "Yardımcı olmayı, dahil olmayı, markanın doğru bir şekilde temsil edilmesini, küresel manada doğru ortaklığa sahip olmayı istiyoruz."

"Açıkçası pilotlar bu konuda büyük rol oynuyorlar. Bu sabah Mick ile sohbet etmek harikaydı. O harika bir genç pilot."

"Bu konuda lider Gunther olacak. Takım adına her kim sürüyor olursa, ona tüm dünyada desteğimizi vereceğiz." dedi.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images