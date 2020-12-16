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Formula 1 / Son dakika

Yeni ışıklandırma sistemi F1'de daha çok gece yarışına kapıyı aralayabilir

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Yeni ışıklandırma sistemi F1'de daha çok gece yarışına kapıyı aralayabilir
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

İlk defa bugün tanıtılan tamamen yeni bir ışıklandırma sistemi Formula 1 takvimine daha çok gece yarışı eklenmesini sağlayabilir.

İsveçli tel örgü markası ve mevcut 10 Formula 1 pistinin de tedarikçisi olan Geobrugg, birçok pistte işe yarayacak tasarruflu bir sistem için ışıklandırma tedarikçisi DZ Engineering SRL ile ortaklık kurdu.

Ortaya konulan fikir halihazırda Singapur GP’ye sistem tedariğinde bulunan DZ Engineering’in ışıklandırmasının mevcut tel örgülere entegre edilmesiyle yarışları karanlıkta yapmaya ucuz bir alternatif yaratmak.

Bu, pistlerin özel yapım ışıklandırma sistemleri arayışına girerek pahalı ve teknik açıdan karmaşık altyapılara yönelmesini önleyecektir.

Işıklar, dengesinin sağlanması için tel örgülerin tabanındaki beton blokların üstüne konulan uzun direklerin üstüne yerleştirilecek.

Geobrugg’un Motor sporları çözüm direktörü Jochen Braunwarth: “Geobrugg’un FIA homologasyonlu tel örgülerinin kalbinde ‘tak-oyna’ felsefesi yer alıyor, bu yüzden gece yarışlarına ev sahipliği yapmayı kolaylaştıracak yeni ve kolay ışıklandırma sağlayacak bir sistem geliştirmek olumlu bir adım.”

“Aynı zamanda felsefemizin kilit bir parçasıyla da bağdaşıyor, düşük maliyetlilik. Gece yarışları pahalıya mal olabilir, özellikle şehir pistlerinde; o yüzden bu iki sistemin maliyetini birleştirerek bu etkinliklerin yer alması için uygulanabilirliği arttırabiliriz.”

Fence and barrier test center

Fence and barrier test center
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Fotoğraf: FIA FIA

Fence and barrier test center

Fence and barrier test center
2/11

Fotoğraf: FIA FIA

Fence and barrier test center

Fence and barrier test center
3/11

Fotoğraf: FIA FIA

Fence and barrier test center

Fence and barrier test center
4/11

Fotoğraf: FIA FIA

Fence and barrier test center

Fence and barrier test center
5/11

Fotoğraf: FIA FIA

Fence and barrier test center

Fence and barrier test center
6/11

Fotoğraf: FIA FIA

Fence and barrier test center

Fence and barrier test center
7/11

Fotoğraf: FIA FIA

Fence and barrier test center

Fence and barrier test center
8/11

Fotoğraf: FIA FIA

Fence and barrier test center

Fence and barrier test center
9/11

Fotoğraf: FIA FIA

Fence and barrier test center

Fence and barrier test center
10/11

Fotoğraf: FIA FIA

Fence and barrier test center

Fence and barrier test center
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Fotoğraf: FIA FIA

Her iki şirket de sistemin hem pistlere cazip gelmesi hem de güvenlikten hiçbir ödün vermemesi için çok çalıştı.

Araçların tel örgüyle yapabileceği potansiyel kazaların ışıklandırma sisteminde bir zarar oluşturup oluşturmayacağını anlamak için birçok test yapıldı.

Bir testte bir tonluk bir araç bariyere 120 km/h hızla çarptırıldığında farklı konumlara yerleştirilen ışıklandırma direğinde herhangi bir oynama olmadığı görüldü.

DZ Engineering genel müdürü Roberto Grilli: “Her iki kaza testinden aldığımız performanstan memnunuz ve kaynaklarımızı Geobrugg’la birleştirerek bu alanda yeni bir ürün oluşturmak güzel bir çalışma oldu. Umarım bu, diğer şampiyonaların da dünya genelindeki seyircilerin ilgisini çeken inanılmaz gece yarışları düzenlemesini sağlar.”

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Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

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