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Formula 1 Çin GP

Yeni güncellemeler hazırlayan Haas, Şanghay'ın VF-24'e uymasın bekliyor

Haas takım patronu Ayao Komatsu, Şanghay Pisti'nin araçlarına uygun olmasını bekliyor ve hafta sonuna bazı yeni güncellemeler geleceğini söylüyor.

Ezel Tan
Kevin Magnussen, Haas VF-24

Mark Sutton / Motorsport Images

Bu yıl beklenenden daha iyi başlayan Haas, Şanghay pistine şampiyona yedincisi olarak geliyor ve pistin araca uygun olacağı görüşü hakim.

Üstelik takım, hafta sonuna yeni bir güncelleme paketi de getiriyor.

Hafta sonu öncesinde konuşan takım patronu Ayao Komatsu şöyle dedi: "Çin'de en son 2019 yılında yarıştık ve o zamanlara kıyasla şimdi tamamen farklı bir aracımız var."

"Ayrıca hafta sonu programı bir sprint yarışı içeriyor. Ana zorluklar en uygun ayarları bulmakla ilgili olacak ve bunu cuma antrenmanlarından önce çözmek en iyisi."

"Bunun için üç set lastiğimiz olacak ve elimizdeki imkanları sprint sıralama turları için en iyi şekilde kullanmamız gerekecek."

"Bu da kolay bir görev değil."

"Suzuka'daki yarış, aracın zayıflıklarını ortaya koydu ve pek çok faydalı şey öğrenmemizi sağladı."

"Şanghay'daki virajların hızı daha düşük olacak. Ayrıca uzun bir arka düzlük ve start finiş düzlüğü var."

"Tüm bunlar VF-24'e daha uygun olmalı. Bakalım neler başarabileceğiz?"

"Yine Cuma günü yağmur ihtimali var gibi görünüyor. Tahminler doğru çıkarsa bizi zor bir antrenman seansı bekliyor."

"Her halükarda aracı Pazar günkü yarışa düzgün şekilde hazırlamak için kendi programımızın uygun şekilde gerçekleştirmemiz gerekecek."

"Ayrıca Şanghay'da, güncelleme paketimizin ilk bölümünü kullanacağız. Eğer hava yağışlı olursa, fazla bir şey öğrenemeyeceğiz fakat en azından yere basma gücünü biraz arttırabilirsek bu iyi olacak."

"Hava yağışsız olursa o zaman antrenmanlarda aerodinamik ayarlar üzerinde yoğun şekilde çalışmak isteyeceğiz."

Kevin Magnussen, Haas VF-24, Valtteri Bottas, Kick Sauber C44

Kevin Magnussen, Haas VF-24, Valtteri Bottas, Kick Sauber C44

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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