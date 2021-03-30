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Formula 1 / Son dakika

Yeni güncellemeler hazırlayan AlphaTauri, İspanya'ya kadar "iyi bir adım atmayı" bekliyor

Yardımcı Editör:
Oleg Karpov

AlphaTauri'nin teknik şefi Jody Egginton, sezonun ilk yarışları için yeni güncellemeler hazırladıklarını ve İspanya'ya kadar iyi bir adım atmayı hedeflediklerini belirtti.

Yeni güncellemeler hazırlayan AlphaTauri, İspanya'ya kadar "iyi bir adım atmayı" bekliyor

AlphaTauri, 2021 sezonuna geçen yıl Monza’da zafere ulaşan Pierre Gasly ve Bahreyn testlerinde bolca adından söz ettiren, Formula 2 üçüncüsü Yuki Tsunoda ile güçlü bir başlangıç yaptı.

AT02 testlerin en dayanıklı aracı olurken, Alfa Romeo ile birlikte en çok tur tamamlayan takımlardan biri oldular.

Takımın teknik şefi Jody Egginton araçta başka hangi değişiklikler yapılacağı sorusuna, “Bu iyi bir soru. Biliyorsunuz bizde trend oldu, genellikle bu konularda konuşmuyoruz, programımıza devam ediyoruz ve açıkçası bu şekilde çalışmayı çok seviyorum."

"Testlerde de programımıza göre ilerledik. Her ne kadar öteki takımların neler yaptığı, medyanın söyledikleri ve diğer takımlardan gelen söylentiler ilgi çekse de, bizim programımız sistematik bir şekilde aracımızı öğrenmekti. Aerodinamik verileri bir araya getirmek için çok vakit harcıyoruz, çünkü bu araç %50’lik rüzgar tünelinde geliştirilmişti ve biz %60’lık olana geçtik."

"Daha düzeltilecek çok şey var. O yüzden biz de aerodinamik verileri bir araya getiriyoruz, çünkü aracı farklı bir rüzgar tünelinde geliştiriyoruz. Araç başka bir yerde oluşturulmuştu, şimdi başka bir yerde geliştiriyoruz. Aerodinami bağlamında yapacak çok iş var, şimdi sadece korelasyonu ve düzenlemelerden kaynaklanan farklılıkların ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz."

"Ayrıca Yuki’nin de araçtan ne istediği oldukça önemli. Yani her şey çok sistematik. Sonra, yeni Honda motoru kontrollerden geçiriyoruz, sorunsuz çalışıp çalışmadığını, beklediğimiz gibi bir performans verip vermediğini inceliyoruz. Ardından tüm bu verileri topluyoruz ve test ile yarış arasındaki sürede her şeyden uzaklaştık ve bunların üzerinden geçtik."

"Ayrıca arka planda güncellemeler hazırlanıyor, testten elde edilen aero verilerini, getirmeyi planladığımız güncellemelerin doğru yolda olup olmadığını ve aracın davranışı hakkında veri oluşturup oluşturmadığını inceliyorduk. Böylelikle sadece bir devamı olan, belirli farklılıklara ve birkaç küçük güncellemelere sahip bir araç getirdik"

"Bildiğiniz gibi testleri oldukça makul görünen bir araçla bitirdik. Sonra her şeyden biraz uzaklaştık ve doğru olanı yaptık. Aracın zayıf noktaları neler, bunlar üzerinde neler yapabiliriz? Diğerleri bu süreçte neler yapıyordu? Güç ünitelerini ne derecede geliştirdiler? Bunları düşünüyorduk. Çünkü testte herkesin programı farklıydı."

"Cuma günü burada insanların programları çok farklıydı, bazıları ellerindeki kartları diğerlerinden daha fazla gösterdiler. Bu yüzden hepsini incelemek için çok zaman harcadık. Fakat gerçekten sessizce işimize devam ettik, bir karışıklığın içinde olduğumuz açıktı ve dikkatimizin çok fazla dağılmasına izin vermedik, kendimize odaklandık çünkü yaptığımız şeyden kendimiz sorumluyuz."

"Başkalarının neler yaptıklarından ben sorumlu değilim ve burada oldukça güçlü göründük. Bizim için bir sonraki zorluk, tabii ki yarın puanlar verilirken neler yapacağımıza bağlı olarak, Imola’ya ne götüreceğimiz."

"Biliyorsunuz, geçen yıl Imola'da çok hızlıydık, ama şimdi farklı bir araca sahibiz. Bu yüzden gerçekten oraya nasıl gideceğimizi görmek istiyoruz. Biz sessizce işimizi yapıyoruz. Gerçekten, size bunun üzerine derin bir şeyler söyleyemem. Sadece kendimize odaklanıp, aracı anladığımızdan emin olmaya çalışıyoruz,” cevabını verdi.

Egginton ayrıca araç üzerinde özellikle hangi alanlarda odaklanmak istedikleri sorusuna,  “Aerodinami. Araçların tabanları, difüzör ve aracın arka tarafının aerodinamik işleyişi kural değişikliği nedeniyle önemli ölçüde yenilendi. Herkesin ağırlık konusunda çalıştığını biliyorsunuz, biz ağırlığı makul miktarda azalttık. Ve şimdi, aracın çalışma aralığını büyütmeye çalışıyoruz, araca aerodinamik olarak çalışması için daha geniş bir çalışma aralığı yaratıyoruz."

"Hemen atlayıp 'tamam, bunu yapacağız, şunu yapacağız' demeden önce arka planda yapılması gereken korelasyonlar var. Neler olduğunu anladığımıza emin miyiz? Bunu testten sonraki süreçte gördük. Bence aracın nasıl olduğuna dair iyi bir öngörümüz var. Bu da akıllara neyi hedeflediğimiz sorusunu getirir."

"Hedefimiz şu an aerodinamik geliştirmeler, aracın kural değişikliklerinden etkilenen alanlarından daha fazla performans elde etmek ve değişikliklerin başka şeyleri bozmamasını sağlamak."

"Bu böyle bir zincir. Imola’da yeni güncellemeler olacak, Portekiz’de de olacak. İspanya’da da yenilikler olacak, bu böyle aşama aşama devam edecek. Duyurmaya değer önemli şeyler yok, gerçekten. Ama İspanya’ya kadar ileri iyi bir adım atmış olmamız gerek. Önemli olan şey bu,” cevabını verdi.

Çeviri: Ece Kaya

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