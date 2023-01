Yeni güç ünitesi yönetmelikleri için ocak ayında 'büyük toplantı' yapılacak

2026'dan itibaren yeni nesil Formula 1 güç üniteleri yürürlüğe girecek. Güç üniteleri, MGU-H'in kaldırılmasıyla basitleştirilirken, elektrik gücüne olan bağımlılık artacak ve İçten Yanmalı Motor ile kullanım için tamamen sürdürülebilir bir yakıt sunulacak.

Güç ünitesi yönetmelikleri FIA onayı ile yayınlanmış durumda, ancak ayrıntılar için üreticilerle çalışmalar devam ediyor ve Ocak ayında yapılacak bir toplantıda takımlar şasi yönetmeliklerini tartışmaya başlayacak.

Symonds, Autosport Uluslararası İş Forumu'nda medyaya verdiği demeçte, "Güç ünitesi yönetmelikleri yayınlandı, ancak bitmedi. Şimdi toparlıyoruz."

“Şasi düzenlemeleri üzerinde bir süredir çalışıyoruz, birkaç yıldır da bazı temel düzenler üzerinde çalışıyoruz. 25 Ocak'ta Cenevre'de tüm takımlarla büyük bir toplantımız var ve bu, takımlarla oturup 'işte 2026'ya getirmek istediğimiz konseptler' dediğimiz ve onların görüşlerini almaya başladığımız ilk gerçek etkileşim türü olacak."

“Ocak sonu, dikkatimizi takımlarla çok daha fazla zaman geçirmeye yönelttiğimiz zamandır." dedi.

Symonds, yeni bir yönetmelik seti üzerindeki çalışmaların ne kadar önceden başlayacağı sorusuna bunun 'ne kadar erken olursa o kadar iyi olacağını' açıkladı.

Takımların neye ihtiyaç duyduğuna gelince, bir yıllık bir sürenin gerekli olduğunu açıkladı. Neden bu kadar sürenin gerekli olduğuna dair bir örnek olarak 2017'yi kullandı.

Symonds, “Ne kadar erken başlarsanız iş o kadar iyi yapılır, çünkü asla bitmez."

"Bir araç tasarladığım her yıl, olabileceğinin en iyisi olduğunu düşünüyorum, ancak bir sonraki yıl daha hızlı olması gerekiyor. Bu yüzden ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi."

“Asıl önemli olan, tasarımınızı dondurmanız gereken zaman. Onlara bir yıl vermeniz gerekiyor, son büyük değişiklik 2017 içindi ve bu düzenlemeler aslında 2016'nın şubat ayına kadar hazır değildi. Yani bunu aşağı yukarı bir yılda yapabilirsiniz." dedi.

Takımlar ve güç ünitesi üreticileri yaklaşmakta olan bu yeni kurallar dizisine büyük ölçüde dahil olurken, Symonds 2021 Teknik Düzenlemeler revizyonu ve ayrıca bütçe sınırı konusunda nasıl 'oldukça diktatörce' bir yaklaşım benimsendiğini açıkladı. Yeni araçlar pandemi nedeniyle 2022 yılına kadar ertelenmişti.

Symonds, bu yaklaşımın bir önceki Concorde Anlaşması'nın süresinin dolması nedeniyle ortaya çıktığını açıklarken, bunun 'olması gereken iyi bir yol' olduğunu hissettiği şekilde, özgür olarak düzenlemenin bir yolunu sunduğunu söyledi.

The FIA logo in front of an American flag

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images