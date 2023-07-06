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Yeni güç üniteleriyle ilgili Horner: "Benim tek düşüncem Formula 1'in iyiliği"

Red Bull takım patronu Christian Horner, yeni güç ünitelerine karşı yorumlarının sebebi olarak "işlerin kötü gittiği" yönündeki iddiaları reddetti.

Altay Gök
Ekleyen:
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Son birkaç F1 Komisyonu toplantısında aktif olarak söz alan Christian Horner, 2026 sezonundan itibaren kullanılacak yeni güç ünitelerine karşı cephe almış seviyede.

Yeni güç üniteleriyle ilgili en büyük endişe bataryaların yeterince güçlü olmaması, nitekim böyle bir durumda düzlükte gaz kesen pilotlar görebiliriz. 

Horner'a göre eğer güç üniteleri uygun şasilerle desteklenmezse, araçların "yaşayan ölülere" dönmesi gibi bir risk bulunmakta.

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Bu ani tutum değişikliği Mercedes takım patronu Toto Wolff'ün ilgisini çekmiş vaziyette, ona göre şikayetlerin arkasında başka bir sebep yatıyor.

Wolff, "[Horner'ı] korkutan şey belki de motor programlarının yeterince iyi gitmemesi, dolayısıyla kuralların iptalini istiyor olabilir."

"Bir insanın böyle bir şey söylemek için gerçek motivasyonun ne olduğunu her zaman sorgulamak zorundasınız." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, on the grid with guests

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, on the grid with guests

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Wolff'ün iddialarını reddeden Horner ise sadece sporun sağlığı açısından konuştuğunu öne sürmekte.

Horner, "Ne yazık ki bu sadece tipik bir Toto Wolff açıklaması, her zamanki gibi kendi performansına odaklanmış durumda. Ancak benim ilgim kişisel kazançtan ziyade sporla ilgili."

"2026'da kimin rekabetçi ya da rekabetçi olmayan bir motora sahip olacağını söylemek için henüz çok erken."

"Benim için en önemli şey serinin iyiliği için FIA ve ticari hak sahibi ile birlikte çalışmak konusunda hepimizin ortak bir sorumluluğa sahip olması. Aksi takdirde hep birlikte başarısız olacağız." dedi.

"Yeni kurallar, birçok hedefe ulaşmak için bulunan çözümlerin bir karışımı. Elbette, bir dizi yönetmelik üzerinde çalıştıkça sınırların nerede olduğunu anlamak daha kolay."

"FIA'nın gerekli özeni gösterme konusunda çok sorumlu davrandığını, yetenekli bir ekibe sahip olduklarını ve zorlukların farkında olduklarını düşünüyorum. Sanırım bazı takımlar da bu konuda benzer görüşleri paylaşıyor." dedi.

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