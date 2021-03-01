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Formula 1 / Son dakika

Yeni güç üniteleri için "inanılmaz" bir geçiş butonu yapılması planlanıyor

Ekleyen:
, Editör

Formula 1'in yeni jenerasyon güç ünitelerinin bir parçası olarak takımların, güncellenmiş bir geçiş butonuna sahip olması planlanıyor.

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Yeni güç üniteleri için "inanılmaz" bir geçiş butonu yapılması planlanıyor

Formula 1, 2025'te tanıtılması planlanan güncellenmiş güç ünitelerine kadar, hibrit motorları geliştirme yolunda devam edecek.

Seri, yeni motorlar ile beraber elektrik gücüne daha fazla önem vermeyi planlarken aynı zamanda bu motorların üretimini daha ucuza yapmak istiyor. Bu hedefin bir parçası ise takımlara, batarya güçlerini stratejik olarak kullanmaları konusunda daha fazla alan sağlamak.

Bu yöntemlerin bir tanesi ise, Formula 1'in üzerinde çalıştığı yeni ve geliştirilmiş geçiş butonunun tanıtılması.

Auto Motor und Sport'a konuşan FIA'nın motor bölümü şefi Gilles Simon şunları söyledi: "Son 20 senede mühendislerin elde ettiği deneyimlerden faydalanıyoruz. Bu bilgiyle beraber şu anda, dizaynda bulunan pek çok şeyi daha basit bir hâle getirebiliriz."

"Şu anda yer alan kurallar, en az 10 sene önce yazıldı. O zamanalar biz, işin elektrik yürütme kısmında masraflı bir savaşın olabileceği konusunda hâlâ oldukça endişeliydik. Bu nedenle şarj etme ve enerji kullanma kısmında limitler koyduk."

"Bugünlerde ise daha fazla özgürlük tanımak istiyoruz çünkü şu anda daha fazla deneyime sahibiz."

"Üreticiler, bugün kullanılan bataryadaki performansının çoğunu kullanıyorlar. Gelecekteki bataryalar ise daha büyük, ama daha güçlü olacak. Elimizdeki en iyi bataryaları kullanacağız."

 

"Bataryalarda bulunan güçte hâlâ bir limit koymaya devam edebiliriz, ancak bu limit içerisinde üreticilerin enerjiyi nasıl yönetecekleri konusunda daha serbest bırakmak istiyoruz. Bu da üreticileri farklılaştıran alan olacak."

"Batarya teknolojisinden kısarak masrafları azaltmaya çalışıyoruz, ancak sonrasında ellerinde olanın tamamı ile oynamalarına izin vereceğiz."

"Bu tür modeller üzerinde çalışıyoruz. Bu, yarışlarda sürücülerin geçiş için ekstra güç kullanabileceği gerçeğini de içerisinde barındırıyor. Gerçekten inanılmaz bir çözüm bulacağız."

"Bugünün teknolojisi ile beraber bu, grafikler ile beraber TV ekranında izleyicilere göstermenin kolay olduğu bir şey olabilir. Bir sürücünün ekstra gücü kullandığını veya deposunda ne kadar enerji bulunduğu, grafikler ile gösterilebilir."

Motorun içten yanmalı olan kısmında ise FIA, pek çok parçanın açık kaynaklama ve takımlar arasındaki bilgi paylaşımı sayesinde masrafların azaltılabilmesini planlıyor. Böylece masraflar, elektrik teknolojisinin gelişiminde artışa geçmemiş olacak.

Auto Motor und Sport'a konuşan bir F1 sözcüsü konu hakkında, "Bu sayede elde olan 100 milyon Euro'nun tamamını, her sene içten yanmalı motorun gelişimine yatırmaya gerek duyulmayacak." dedi.

Kaynak: planetF1

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Editör Efe Kahya

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