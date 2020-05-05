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Formula 1 / Son dakika

FIA'nın yeni başkanı Luca di Montezemolo olabilir!

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FIA'nın yeni başkanı Luca di Montezemolo olabilir!
Ekleyen:
, Editör
5 May 2020 11:25

Eski Ferrari başkanı Luca di Montezemolo'nun Jean Todt'un ardından FIA'nın başına geçecek isim olacağı iddia edildi.

FIA Başkanı Jean Todt, üç dönem FIA başkanı seçildi ve kurallar gereği 2020 yılının ardından yeni seçimlerde aday olmaması ve görevini bırakması gerekiyor.

Todt, kuralları değiştirmeyi düşünmediklerini ve bu yüzden yıl sonunda bu görevden ayrılacağını doğruladı.

Geçtiğimiz haftalarda bu koltuk için iki aday öne çıkmıştı; Toto Wolff ve Stefano Domenicali.

Şimdi ise İtalyan Autosprint, eski Ferrari başkanı Luca di Montezemolo'nun FIA Başkanı olmak için aday olacağını iddia etti.

Şimdilik Montezemolo'nun yeterli destek alıp almayacağı bilinmiyor ancak karşısında çok ciddi adaylar yer alabilir. Ancak Montezemolo, eski F1 patronu Bernie Ecclestone tarafından destekleniyor.

Adaylar arasında FIA Başkan yardımcısı ve eski ralli sürücüsü olan Mohammed Ben Sulayem ismi ön plana çıkıyor. 

Ek olarak Formula E'de büyük başarılara imza atan Alejandro Agag'ın adaylar arasında yer alabileceği konuşuluyor.

Bir diğer aday ise Motorsport UK başkanı David Richards.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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