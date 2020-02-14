Yeni Ferrari'yi ilk Vettel sürecek!
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Ferrari, Barcelona testinde SF1000'i sürecek ilk pilotun Sebastian Vettel olacak.
Ferrari, 2020 yılında yarışacağı yeni SF1000'i geçtiğimiz salı günü tanıtmış ancak test programını duyurmamıştı.
Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Ferrari, yen SF1000'i kullanacak ilk ismin Sebastian Vettel olduğunu duyurdu.
Vettel, testlerin ilk gününde tüm gün boyunca yeni aracı kullanan isim olacak.
Ertesi gün Charles Leclerc direksiyona geçecek ve sabah bölümünde yeni SF1000'le ilk sürüşünü tamamlayacak. Öğleden sonra ise direksiyona Vettel geçecek.
Testin üçüncü gününde ise tüm gün Leclerc sürüş yapacak.
Ferrari ikinci test programını açıklamadı.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Yeni Ferrari'yi ilk Vettel sürecek!
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