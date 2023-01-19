Yeni Ferrari, F1-75'ten 1 saniye daha hızlı mı olacak?
Ferrari'nin 2023 aracıyla alakalı spekülasyonlar bitmek bilmiyor.
Ferrari ile alakalı her gün yeni bir haber çıkıyor. Son olarak İtalyan basını, Ferrari'nin yeni güç ünitesiyle 30 beygir güç kazandığını iddia etmişti.
Ayrıca takımın radyatörlerde küçülmeye gideceği, bu sayede aracın hem hafifleyeceği hem de düzlük hızının artacağı belirtildi.
Şimdi İtalyan basını başka bir iddia ortaya attı. Bu kez iddianın kaynağı, son dönemde sık sık Ferrari hakkında haberler yapan Form1a.uno sitesi.
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
İddiaya göre 2023 aracının simülasyon verileri, 2022 sezonunda kullanılan araca kıyasla çok daha iyi.
Haberde yeni aracın, geçen yıl F1-75'e göre "en az" bir saniye daha hızlı olduğuna yer verildi.
Son spekülasyonların tüm gerçeğe dönerse, Ferrari'nin yeni aracı şampiyonluk için ciddi bir aday olarak öne çıkacak.
Ferrari, yeni aracının örtüsünü 14 Şubat'ta kaldıracak ve muhtemelen aynı gün yeni araçla ilk test gerçekleştirilecek.
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