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Formula 1 / Son dakika

Yeni F1 takımları “ikinci sınıf vatandaş” gibi olmamalı

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Yeni F1 takımları “ikinci sınıf vatandaş” gibi olmamalı
Ekleyen:
14 Ara 2019 14:21

Formula 1 CEO’su Chase Carey, yeni takımların spora “ikinci sınıf vatandaş” gibi girmek zorunda kalmaması gerektiğini ve 2021’den itibaren kaldırılacak olan bazı finansal kısıtlamaların buna yardımcı olacağını söyledi.

An itibariyle F1’in ödül parası dağıtım sistemi, önceki 3 sezonun 2’sinde markalar klasmanında sezonu ilk 10’da bitiren takımlara eşit para dağıtımı yapıyor.

F1’e en son giren takım olan Haas, 2016’da gride katılıp anında puan kazanmaya başlamasına rağmen, Sütun 1 olarak adlandırılan bu ödemeyi almak için geçen sezona kadar beklemek zorunda kaldı.

2021 itibariyle değişecek olan F1’in ödeme sisteminde, eşit dağıtılan para ödülü kalacak olmasına rağmen takımların 3 sene bekleyeceği aralık artık bulunmayacak.

Carey yaptığı açıklamada, “Eğer siz spora giriş yapıyorsanız, sporun bir parçası olmalısınız; ikinci sınıf bir vatandaş değil. İkinci sınıf vatandaş gibi gelmek bence takımları vazgeçirici bir etken.”

“Bir kere spora gelmeye karar verdiklerinde, sadece mükemmel bir spora değil, gayet iyi bir ticaret alanına da girmiş oluyorlar. Eğer ben birinci sınıf bir vatandaş gibi, bir takımın parçası olarak bu işe girmiyorsam bence bu vazgeçirici bir etken.” dedi

2021 sezonunda olacak değişikliklerle beraber Formula 1’e girmeyi düşünen birkaç grup bulunsa da F1 ve FIA, spora adım atma düşüncelerini kamuoyunda dile getiren grupların planlarına soğuk su dökmüş oldu. Bunun nedeni ise yeterince ciddi önermelerde bulunmamalarıydı.

Buna rağmen Carey, F1’in en büyük önceliklerinden birinin takım sahibi olmanın daha iyi bir iş koluna çevrilmesi olduğunu söyledi ve böylece daha realist adayların iş ile ilgileneceğini belirtti.

“Daha öncesinde konuştuğum çoğu insan kuralların daha iyi bir iş modelini temsil etmesini istiyor. Eşit bir düzeyde, en azından onların düşündüğü eşit miktar, para dağıtımının yanında paranızı ne kadar verimli harcadığınıza da bakıyorlar, ne kadar çok harcadığınıza değil.”

“Takım sahibi olmanın, başka sporlarda olduğu gibi, bir ayrıcalık değeri olmasını istiyoruz. Bir takımın sahibi olmanın sadece tutkudan ziyade iyi bir iş fırsatı olmasını nasıl sağlarız?”

FIA’nın iki takım daha istemesiyle beraber, Carey’e göre F1’in önceliği çokluktan ziyade kalite ve takımların arka sıralarda zorlanmasını ortadan kaldırmak olmalı.

FIA başkanı Jean Todt: “Takımların ne hissettiğini tahmin edebiliyorum çünkü 2 takım daha eklenince değer azalacak.”

“Kendimizi adayabileceğimiz ilginç teklifler geldi, bazen de kendilerini adamak isteyen takımlar oluyor ancak takımların güvenilirliklerine güvenemedik.”

“Eğer gerçekten uygun olduğuna inandığımız takımlar görürsek, F1’de 12 takım görmekten memnun olurum. Ancak bu iş 10 takımla da yürür. Eğer 10 tane iyi ve rekabetçi takım varsa bu iş gayet iyi yürüyebilir.”

                                                                                                     Çeviri: Efe Kahya

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Editör Scott Mitchell

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