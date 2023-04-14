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Yeni F1 takımları için giriş ücreti artabilir

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, yeni takımlar için giriş ücretinin şu anda öngörülen seviyenin üzerine çıkabileceğini ima etti.

Adam Cooper
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Yeni F1 takımları için giriş ücreti artabilir
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FIA, Şubat ayında halen açık olan ve tüm tekliflerin incelenmesinin ardından Haziran ayında bir sonuca varılması planlanan bir giriş süreci başlattı.

Eğer kabul edilirse yeni bir katılımcının, mevcut 10 takımın gelirlerin bölünmesi karşısında ödenen 200 milyon dolarlık bir giriş ücreti ödemesi gerekiyor.

Resmi olarak bu rakam, yeni bir takımın gelir pastasına ortak olmasından dolayı oluşacak kaybı kısmen telafi ediyor.

Ayrıca bazı kaynaklara göre bu rakam, Williams gibi bir takımın son Concorde Anlaşması imzalandığında sahip olduğu yaklaşık en düşük ücretle de ilişkili.

Ancak bütçe sınırı, Drive to Survive ile serinin popülerleşmesi ve COVID yıllarındaki güçlü toparlanmanın yardımıyla, spor şu anda 200 milyon dolarlık rakam üzerinde anlaşmaya varıldığı zamandan çok daha sağlıklı bir durumda ve takım değerleri de buna bağlı olarak yükseldi.

Mevcut takımlar, giriş ücretinin artması gerektiğini düşünüyor ve 600 milyon dolara kadar çıkan rakamlar konuşuluyor. 

Her zaman yeni bir takımın spora değer katması gerektiğini savunan Domenicali, 200 milyon dolar üzerinde anlaşmaya varılmasından bu yana çok şeyin değiştiğini vurguladı.

Domenicali F1 yatırımcılarına yaptığı açıklamada, "FIA tarafından başka bir takımın gride katılması için süreç başlatıldı. Bizim yönetimimizde, bizim Concorde'umuzda bunu yapma imkanı var."

"Ancak teknik, sportif ve finansal istikrar açısından yeni bir takımın spora değer katıp katmayacağını görmek için değerlendirme yapılması gerekiyor."

Stefano Domenicali, CEO Formula 1

Stefano Domenicali, CEO Formula 1

Photo by: Erik Junius

"Bu ödeme sadece birkaç yıl önce 200 milyon dolar olarak yapıldı. Çünkü o zamanlar kimse sporun değerinin bu kadar artmasını beklemiyordu."

"Bugün durum tamamen farklı. Bizim görevimiz de sporu en iyi şekilde koruduğumuzdan emin olmak ve büyük resmi görmek." dedi.

Andretti/Cadillac teklifi en iyi bilinen teklif olsa da, Domenicali birkaç potansiyel katılımcının da ilgi gösterdiğini vurguladı.

Domenicali, "Katılmak isteyen çok fazla takım var."

"Diğerlerine göre daha sesli olan takımlar var, bazıları ise çok daha sessiz ama gerçekten ilgilerini belli ediyorlar."

"Hayatta her zaman olduğu gibi birilerinin bu değerlendirmeyi yapması gerekiyor. Biz de bu sürecin bir parçasıyız ve bu yıl boyunca uygun zamanda doğru olanı yapacağız." dedi.

Liberty Media CEO'su Greg Maffei de Domenicali'nin görüşlerini destekledi ve takımların değerinin arttığına dikkat çekti.

Maffei, "200 milyon dolar konusuna dönecek olursak..."

"Manor 11. takımdı. Ve biz F1'i satın almadan hemen önce 2016'nın sonlarında, iflas etti ve 1 sterline satıldı. Dünya dramatik bir şekilde değişti." dedi.

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