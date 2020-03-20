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Formula 1 / Son dakika

Yeni F1 takımı, 2021'de spora girmeyi hedefliyor

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Yeni F1 takımı, 2021'de spora girmeyi hedefliyor
Ekleyen:
, Editör
20 Mar 2020 10:43

Formula 1'e girmek için çalışmalar yürüten Panthera F1 takımı, 2021 yılında spora girmeyi hedefliyor.

Geçen yılın Eylül ayında Panthera Team Asia adlı bir takım da, Formula 1'e girmek için Silverstone’daki merkezinde çalışan bir tasarım ekibinin olduğunu açıklamıştı.

Ancak bunun üzerine açıklama yapan F1, yeni takımları gride katmak için acil bir plan olmadığını açıkça belirtmişti.

Takımın eş kurucusu Benjamin Durand, Coronavirüs konusundaki belirsizliğe rağmen gelecek yıl spora girmek için çalışmalar yürüttüklerini doğruladı.

Durand, “Hedefimiz 2021'de Formula 1'e girmek. Şu an bile projede ilerleme kaydetmeye devam ediyor."

"Projemiz gelişim sürecinde, ancak herhangi bir açıklama yapmak için henüz çok erken."

“FIA ve F1 gibi tüm taraflarla görüşmelerimiz devam ediyor."

"Ayrıca, aracın belirli parçalarını sağlamak için istekli olabilecek, fakat henüz resmi anlaşma imzalamadığımız birkaç motor tedarikçisiyse görüşmeler başlattık."

"İlk sezonumuz, giriş yapmak zorunda kalacağımız zaman aralığına göre belirlenecek. Bu yüzden 2021 ve sonrası için tüm seçenekleri incelemeye devam ediyoruz." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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