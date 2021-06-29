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Formula 1 Haberler

Yeni F1 motor görüşmelerine Porsche ve Audi de davet edildi

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alman Auto Motor und Sport'a göre bu cumartesi günü gerçekleştirilecek F1'in yeni güç ünitesine yönelik motor toplantısına, Porsche ve Audi markaları da davet edildi.

Yeni F1 motor görüşmelerine Porsche ve Audi de davet edildi

Volkswagen Grubu'na ait olan bu iki markanın adı, uzun yıllardır Formula 1'le anılıyor ve bazen bu iddialar, bir fabrika takımı olarak spora girecekleri yönünde olurken, bazen sadece bir motor üreticisi olacakları yönünde oluyor.

Yakın zamanda Porsche CEO'su Olvier Blume, Vollkswagen Grubu'nun F1'in yeni güç ünitesi düzenlemelerine geçeceği 2025 yılıyla ilgili çalışmaları yakından takip ettiğini doğrulamıştı. Ancak nihai kararlarını vermeden önce bu kuralları görmek istediklerini belirtmişti.

Şimdi Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek olan Avusturya GP hafta sonunda önemli bir toplantı yapılacağı benziyor.

3 Temmuz Cumartesi günü yapılacak toplantıda yeni motor düzenlemeleri masaya yatırılacak. Motorsport Week'e göre Formula 1 motorlarına yönelik bu toplantıya, mevcut üreticilerin hepsi katılacak. Kendi güç ünitesi departmanını kuran Red Bull da bu görüşmelerde yer alacak.

Hatta toplantıya markaların kilit isimleri katılacak. Yani Daimler Başkanı Ola Kallenius, Renault CEO'su Luca de Meo, Ferrari Başkanı John Elkann ve Red Bull'un sahibi Dietrich Mateschitz.

Toplantıda F1 CEO'su Stefano Domenicali, motor sporları şefi Ross Brawn ve FIA Başkanı Jean Todt da hazır bulunacak.

Ancak toplantıda yer alacaklar bu isimlerle sınırlı kalmayacak. Porsche CEO'su Oliver Blume ve Audi CEO'su Markus Duesmann da bu toplantıda yer alacaklar.

Görüşmelerde taraflar, F1 güç üniteleri için en iyi yolu belirlemeye çalışacaklar ve bu karar hem Porsche he de Audi'nin spora olan katılımın etkileyecek.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Fernando Alonso, Alpine A521, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, and the remainder of the field on the opening lap

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Fernando Alonso, Alpine A521, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, and the remainder of the field on the opening lap

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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