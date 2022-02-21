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Yeni F1 misafirhanesi Barselona padokunda yerini aldı

Formula 1, bu hafta İspanya'da yapılacak Barselona testinde görülen çift katlı misafirhanesi ile, bu yıl padokta çok daha görünür olacak gibi duruyor.

Yeni F1 misafirhanesi Barselona padokunda yerini aldı
Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
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Mevcut F1 sahibi Liberty Media, eski F1 başkanı Bernie Ecclestone'un göze çarpmayacak bir misafirhane tercih etmesinin üzerinden geçen on yılların ardından, yeni mega yapısıyla birlikte işleri bir adım ileri taşıdı.

Takımlar bu hafta gerçekleşecek sezon öncesi Barselona testlerine hazırlanırken, F1'in iki katlı misafirhanesi de takımların ünlü büyük tesisleriyle karşılaştırılabilir boyutta olduğu için padoka sürpriz bir ilave oldu.

F1 yeni misafirhanesini çalışanları, toplantıları ve Avrupa yarışlarındaki misafirleri için kullanacak.

F1, padokun COVID nedeniyle neredeyse boş olduğu iki yılın ardından, 2022 sezonunda pandeminin kontrol altına alınmasıyla birlikte her şeyin çok daha normal olmasını umuyor.

F1, motor sporları sportif direktörü Ross Brawn'ın, sporun bazı abartılı tasarımlardan uzaklaşması gerektiğini söylemesinden birkaç yıl sonra daha büyük bir misafirhaneye geçti.

Brawn, sporun karbon nötr olma çabalarının bir parçası olarak daha küçük misafirhanelere geçilmesinin, yarışlara taşınması gereken ekipmanların azaltılmasına yardımcı olacağını öne sürmüştü.

Brawn, "Hepimiz bir yarışa gidiyoruz ve misafirhaneler, yılın dokuz yarışında takımlara ihtiyacı olan tesisleri sağlayacak büyük tır filoları ile taşınıyor."

"Kalan 15 yarışta ise perşembe günü oraya gittiğimizde orada mevcut olan ne varsa memnuniyetle kullanıyoruz."

"Denizaşırı yarışlara gidiyoruz. Örneğin Bakü'ye gidildiğinde, sizin için hazırlanmış prefabrikler oluyor. Kimse şikayetçi olmuyor ve hepsi iş görüyor."

"Daha sonra Monza'da, onları taşımak için gereken onca tırla birlikte saraylar kuruluyor. Bu nedenle ileride, lojistik ve taşıma anlamında şimdiye kıyasla daha az etkisi olan misafirhanelere veya tesislere geçmek istiyoruz." dedi.

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