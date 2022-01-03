Yeni FIA başkanı, Hamilton'ın ayrılmayacağından emin

Hamilton, Abu Dhabi Grand Prix'sinin son turunda, yarış kontrolün yarışı yeniden başlatmasının ardından Max Verstappen'e geçildikten sonra, rekor sekizinci dünya şampiyonluğunu kaçırdı.

Mercedes, olayın hemen ardından yarışın yeniden başlatılma prosedürünü protesto etti ve bunu temyize taşımayı değerlendirdi. Ancak nihayetinde, FIA'nın Abu Dhabi ile ilgili soruşturma başlatacağını açıklamasının ardından, herhangi bir eylemde bulunmaktan vazgeçti.

Hamilton, Abu Dhabi'deki yarışın ardından kapalı parkta verdiği kısa bir röportaj dışında henüz bir açıklama yapmadı ve yarıştan bir önceki günden bu yana sosyal medyada bir paylaşım yapmadı.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, kendisi ve Hamilton'ın, Abu Dhabi'de yaşanan olayların ardından hayal kırıklığına uğradıklarını ve "Lewis'in yarışmaya devam etmesini umduğunu" söyledi.

Ben Sulayem, geçtiğimiz ay yeni FIA başkanı olarak seçildi ve şimdiden, Abu Dhabi'de yaşananların tekrarlanmaması için, F1'in kural kitabında değişiklikler yapmayı planladığını belirtti.

Ben Sulayem, Dakar Rallisi öncesi Hamilton'ın yarışmayı bırakmasından korkup korkmadığı sorulduğunda şöyle dedi: "Hayır, bırakacağını düşünmüyorum."

"Lewis yarışmayacağını açıkladı mı? Kesinlikle hayır. Sürücü olarak kendi söyledikleriniz önemlidir, başkalarının sizin hakkında söyledikleri değil."

"Lewis'in geri döneceğine eminim. O, motor sporlarının ve tabii ki Formula 1'in büyük bir parçası. Yeni dönem, Lewis'in galibiyetlerine ve başarılarına katkıda bulunabilir ve ayrıca Verstappen de orada."

"Gelecek yıl oldukça mücadele dolu bir Formula 1 göreceğinize eminim."

Mohammed ben Sulayem, President EMSO Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Ben Sulayem, FIA'nın, Abu Dhabi'de yaşananların tekrarlanmamasını sağlamak için spor kurallarını çözümlemekte "reaktif değil proaktif" olması gerektiğini vurguladı.

Ben Sulayem, "Abu Dhabi'de olanları inceleyeceğim ve kimsenin baskısı olmadan, nasıl ilerleneceği konusunda bir karar vereceğiz."

"FIA'nın saygınlığını korumak benim görevim ama bu, kurallarımıza bakmayacağımız anlamına gelmiyor. Bir geliştirme yapabiliyorsak, yapacağız."

"Basın konferansımda, bunun Tanrı'nın kitabı olmadığını söylemiştim. Bu insanlar tarafından yazıldı. İnsanlar tarafından geliştirilebilir ve değiştirilebilir." dedi.

Ben Sulayem ilk basın toplantısında, Hamilton'ın geçtiğimiz ay Paris'teki sezon son ödül törenine gelmediği için FIA'nın kurallarını ihlal ettiği tespit edilirse "affedilmeyeceğini" söyledi.

Ben Sulayem, Hamilton'a ulaştığını ve ondan geri dönüş beklediğini söyledi.

Ben Sulayem, "Ona bir mesaj attım. Henüz olanlar hakkında konuşmaya %100 hazır olmadığı düşünüyorum ve bunu da çok iyi anlıyorum."

"Fakat aynı zamanda tüm pilotlar tarafından kabul edilmesi gereken kurallar da var."

"Tüm veriler elimde olmadan yargılayamam ve gündemimdeki ilk şey Abu Dhabi'de yaşananları iyice analiz etmek."

"Sonunda hepimiz birer insanız, baskı ve stres çok fazlaydı. Bu yüzden her şeyin yoluna gireceğine inanıyorum."

"Geçmişe değil, geleceğe bakmalısın." dedi.