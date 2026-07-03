Yeni düzenlemelerle Silverstone'da pilotları ne gibi zorluklar bekliyor?

Formula 1'in 2026 teknik düzenlemeleri, bu hafta sonu Silverstone'da büyük bir sınavla karşı karşıya kalacak.

Son yarışlarda enerji geri kazanımı açısından daha az sorun yaratan pistlerde mücadele edilmesi nedeniyle bu konu bir süre geri planda kalmıştı. Ancak Sergio Perez, Silverstone'u mevcut kuralların 'en büyük testi' olarak nitelendirirken, Max Verstappen ise yeni nesil araçlarla simülatörde Silverstone'u sürerken 'gülmeden edemediğini' ancak bunun keyiften kaynaklanmadığını söyledi.

Mevcut teknik düzenlemelerin en büyük çelişkisi, pilotların en çok sevdiği pist karakteristiğinin aynı zamanda güç üniteleri için en problemli yapı olması.

Hızlı, akıcı ve yüksek hızlı virajların ağırlıkta olduğu pistler, yeni nesil hibrit güç ünitelerinin enerji geri kazanımı açısından ciddi dezavantaj oluşturuyor.

2026 güç üniteleri, bataryalarını yeniden şarj edebilmek için sert frenleme noktalarına ihtiyaç duyuyor. Ancak Silverstone, sezonun tam gaz geçilen bölüm oranı en yüksek pistlerinden biri olduğu için bu tür frenleme bölgeleri oldukça sınırlı.

Bunun yerine pilotlar, Fernando Alonso'nun da ifade ettiği gibi, uzun düzlüklerden önceki yüksek hızlı virajları adeta birer 'şarj istasyonu' olarak kullanmak zorunda kalacak.

Bu durum, Copse, Maggotts, Becketts ve Stowe gibi virajların bu hafta sonu alışılmışın dışında bir şekilde geçileceği anlamına geliyor.

Silverstone pisti Fotoğraf: Uncredited

2026 kurallarının en büyük zayıflığı, araçların uzun süre fren yapma fırsatı bulamadan tam gaz ilerlemek zorunda kaldığı bölümlerde ortaya çıkıyor.

Bu durum, sezon başında çok konuşulan 'super clipping' problemini doğurdu. Araçlar tam gaz ilerlemeye devam ederken aynı anda bataryalarını şarj etmek zorunda kalıyor ve bu da düzlüklerde performans kaybına neden oluyor.

Sıralama turlarında yapılan enerji yönetimi düzenlemeleri sayesinde bu sorun büyük ölçüde azaltılmış olsa da, Silverstone şimdiye kadarki en zorlu örnek olabilir. Normal şartlarda pilotlar 1. ve 2. virajları tam gaz geçtikten sonra üçüncü viraj için sert fren yapıyordu. Bu hafta sonunda ise durum farklı olacak.

Pilotların, Wellington Düzlüğü'ne ulaşmadan önce bataryalarını şarj edebilmek amacıyla ilk hızlı virajlarda enerji geri kazanımına başlaması bekleniyor. Çünkü 5 ve 6. virajlar arasındaki Wellington Düzlüğü'nde bataryada yeterli enerji bulunması tur zamanını doğrudan etkileyecek.

Brooklands virajı önemli bir enerji geri kazanım noktası sunacak olsa da, asıl dikkat çekici değişiklik Copse'dan sonra yaşanacak.

Geçen yıl pole pozisyonunu alan Lando Norris, Copse'u saatte 300 km'nin üzerinde tam gaz geçmişti. İlk tahminler bu virajın artık çok daha yavaş dönüleceği yönünde.

Ancak Copse, özellikle sıralama turlarında yine büyük ölçüde tam gaz geçilmeye devam edebilir. Copse çıkışında pilotların kısa süreliğine yeniden elektrik gücünü kullanmaları bekleniyor. Ancak ardından gelen Maggotts-Becketts viraj kombinasyonu artık tamamen farklı bir amaca hizmet edecek. Eskiden maksimum hızla geçilmeye çalışılan bu hızlı yön değişimlerinde artık batarya yeniden şarj edilecek. Bunun nedeni ise Hangar Düzlüğü.

Pilotların bu uzun düzlüğün başında mümkün olduğunca fazla elektrik gücü kullanabilmeleri gerekiyor. En yüksek hıza mümkün olan en kısa sürede ulaşmak tur zamanının kritik unsurlarından biri haline gelmiş durumda.

Ancak Luffield ile Stowe arasında neredeyse hiç sert frenleme noktası bulunmadığı için bataryayı doldurmanın tek yolu Maggotts ve Becketts'ta hızdan fedakârlık etmek olacak.

Virajlarda fazla enerji harcayan pilotlar, Hangar Düzlüğü'nde bataryalarını erkenden tüketerek zaman kaybedecek.

Stowe virajında da giriş hızlarının önemli ölçüde düşmesi bekleniyor. Ancak bunun temel sebebinin enerji yönetiminden ziyade, 2026 araçlarının daha düşük yere basma kuvveti üretmesi olduğu belirtiliyor.

FIA, bu düzenlemelerin en olumsuz etkilerini azaltabilmek amacıyla Silverstone hafta sonu için enerji kullanım limitlerini düşürdü.

Yarışta maksimum enerji kullanımının 8 MJ, sıralama turlarında ise 6.5 MJ olarak belirlenmesi bekleniyor. Her iki değer de Barselona'daki sınırların 0.5 MJ altında.

Buna rağmen araçların uzun düzlüklerin sonlarında yine 'super clipping' yaşamaları bekleniyor. Ancak Miami'de yapılan düzenlemeler sayesinde bu etkinin sezon başındaki tahminlere göre daha sınırlı olacağı ifade ediliyor.

Son yarışlarda takımlar, özellikle sıralama turlarında birbirine oldukça benzer enerji kullanım stratejileri geliştirdi. Yarışta ise durum farklı. Pilotlar öndeki aracı geçebilmek için farklı enerji dağıtım stratejileri deneyebiliyor.

Silverstone'da lastik aşınmasının geçen hafta koşulan Avusturya Grand Prix'sine kıyasla çok daha düşük olması beklendiği için geçiş mücadelelerinde güç ünitesinin rolü daha da artacak.

Ancak pistin enerji geri kazanımı açısından zorlu yapısı nedeniyle ilginç bir senaryo ortaya çıkabilir.

Bir pilot bir düzlükte elindeki tüm elektrik gücünü kullanarak rakibini geçebilir, ancak sonraki düzlükte bataryası boşaldığı için savunmasız kalıp pozisyonunu geri kaybedebilir. 2026 sezonunda 'yo-yo yarışı' olarak adlandırılan bu durumun Silverstone'da yeniden görülme ihtimali oldukça yüksek.

Fernando Alonso Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

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