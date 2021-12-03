Yeni Cidde pisti: Hazır mı ve iyi mi?

Sporun patronları, Cidde'nin kuzeyinde hâlâ çok fazla inşaat işinin devam ettiğini gösteren görüntülere karşın, her zaman 'pistin' zamanında hazırlanacağına dair yorumlar yaptı.

Bu nedenle ofisler, konaklama birimleri ve diğer tesisler gibi F1 mekanlarında normal olan pist etrafındaki pek çok altyapı, biraz geride kaldı.

F1, patronların şehrin içinden geçen bir pistten bahsettiği ama hiç inşa edilmeyen ve terk edilen Güney Kore GP gibi bir yere mi geliyor?

F1'in neden böyle konuştuğunu Cidde tesislerindeki hızlı bir yürüyüş gösterdi. Çünkü tüm mekanın tamamlanması ve tamamen bitmiş ilan edilmesi için yapılacak çok şey var gibi görünüyor.

Padok harika görünse ve garajlar her yerde olduğu gibi takımlar için hazır olsa da, pit yolunun sonuna doğru hızlı bir yürüyüş, hâlâ ne kadar çok çalışmanın devam ettiğini gösteriyor.

İşçilerin çalıştığı, çamur ve inşaat malzemelerinin hâlâ yığılmış olduğu padoktan dışarı bakarken, Cidde'deki tüm tesisin tamamlandığının ilan edilebilmesi için hâlâ birkaç ay sürecek bir çaba gerektiğine hiç şüphe yok.

Çalışmalar Nisan ayında başladığı için işlerin son ana kalması pek de sürpriz değil. Sekiz ay, bir F1 pistinin, fikirden gerçeğe dönüştürebildiği en kısa süre.

Devam eden çalışmalar mükemmeliyetçiler için önemli olsa da, bunun bir gece yarışı olması, tamamlanmamış işlerin çoğunun TV çekimlerinden gizli kalacağı anlamına geliyor.

Track overview Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Ayrıca, dünyanın dört bir yanındaki takımlar ve taraftarlar için önemli olan, pistin kendisinin hazır olması. Bu açıdan da Suudiler kıymetli bir iş yaptı.

F1'in yeni mekanlarının, heyecanı sağlamak için çok az şey sunan, dar ve orta hızlı virajlara sahip Tilke pistlerine benzediği için eleştirildiği yıllardan sonra, süper hızlı Cidde pisti daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor.

6.175 km uzunluğundaki pist, 27 virajıyla (16 sol ve 11 sağ), Spa-Francorchamps'tan sonra takvimdeki en uzun ikinci pist.

Ancak Spa, öğrenmesi kolay üç benzersiz sektöre sahip olsa da, Cidde duvarlarının sıkı sınırları kendi benzersiz zorluklarını sunuyor.

Pierre Gasly, pistin simülatörde öğrenmek için zor olduğunu söyledi.

"İlk bakışta her şeyin birbirine benzediği türden bir pist."

"Simülatörde denedim, genellikle pistlerde bir veya iki turda her şey farklı görünüyor, bu yüzden ezberlemesi çok kolay oluyor. Ancak burada, 4., 5., 6. ve 7. virajlarda bir karmaşanın içine giriyorsunuz ve arka düzlüklere çok benziyor."

"Dolayısıyla, gerçekten öğrenmek için normalden birkaç tur daha fazla yapmam gerekti. Her şey göreceli, gerçekten her şeyi tam olarak kavramadan önce beş, altı tur yapmak gerekebilir. Bu duvarların arasına girdiğinde, hepsi kör nokta. Hepsi birbirine çok benziyor."

Jeddah at night Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Ancak pisti öğrenmenin zorluklarından öte hafta sonunun öne çıkacak bir noktası da yüksek hızlı yapısı olacak.

Cidde, tahmini ortalama tur hızı 250 km/s olan, 27. viraja inerken 322 km/s'yi aşan azami hızlara çıkan ve %79'unda tam gazla sürülen bir pist. Burası hata yapmak istemeyeceğiniz bir yer.

Frenleme bölgelerinin az olması nedeniyle geçiş yapmak zor olacak ancak üç DRS bölgesi ve F1'in mevcut yüksek sürtünmeli araçlarının sağladığı güçlü hava akışı, yarışı hava koridoru festivaline çevirebilir.

Bu yüzden de dikkatlilik ve cesareti ödüllendirecek bir pist.

Perşembe gecesi pist gezilirken, F1'in Valensiya'daki terk edilmiş mekanını andıran bölümlerin yanı sıra, ikonik Macau F3 pisti kadar hızlı ve dar hissettiren bölümlere sahip olduğu görüldü.

Ayrıca pistin tepesinde, oldukça hızlı ve çıkış sırasında herhangi bir hataya yer bırakmayan, hafif eğimli ve U-dönüşlü benzersiz 13. viraj var.

F1 sürücüleri, bu hafta sonu Cidde pistinin ne kadar sert olacağı konusunda kesinlikle temkinli. Çünkü tek bir hata bir aracı ağır bir şekilde duvara yapıştırmak ve tüm hafta sonunu raydan çıkarmak için yeterli olabilir. Cidde, küçük kazaların yaşanacağı bir yer değil.

Bu açıdan da Suudi hafta sonu, birçok sürücünün Macau'da yaşadığı deneyimlere benzeyebilir. Macau'da en başta saldırmak yerine hızlarını ve güvenlerini zamanla artırmaları gerekiyor.

Çok erken saldırırsanız ve kendinize çok güvenirseniz, bu erken bir kazaya ve yarışın bitmesine neden olur. Hızlanmak için fazla zaman bırakırsanız da kendinizi geride bulursunuz.

F1'in sağlık ve güvenlik araçları Perşembe akşamı keşif turlarını yaparken pist inanılmaz derecede tozlu görünüyordu ve bu da yardımcı olmayacak gibi duruyor.

Cidde pisti biraz pürüzlü olabilir ancak Grand Prix hafta sonu, F1'in yıllardır sahip olduğu bilinmeze doğru en büyük adımı için gereken potansiyeli ortaya çıkarırsa, bunların hiçbir önemi kalmayacak.

general view of track Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images