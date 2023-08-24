Yeni CEO Bayer, AlphaTauri'ye nasıl yeni bir yaklaşım getirecek?

Bayer'in adı halk tarafından pek bilinmiyor olabilir ama Jean Todt yönetimindeki FIA'da geçirdiği dönem sayesinde seri içinde büyük saygı kazanmıştı.

52 yaşındaki Avusturyalı, motor sporlarına girmeden önce çeşitli spor dallarında çalışmış yoğun bir özgeçmişe sahip. Bu nedenle Faenza ekibinin siyasi ve ticari yönlerini denetleme işine ilgi çekici bir deneyim yelpazesi getiriyor.

1971 doğumlu Bayer, gençliğinde bir F1 hayranıydı ve babasıyla birlikte ulusal ORF kanalında yarışları izleyerek büyüdü.

Bayer, "Niki Lauda ulusal bir kahramandı, Avusturya'daki her şeyden daha büyüktü. Mozart ve diğer ünlü insanlarımız olduğunu biliyorum ama Niki benim için inanılmaz bir insandı." diyerek o günleri hatırlıyor.

İşletme eğitimini tamamladıktan sonra Bayer motor sporlarında bir iş bulmayı umuyordu ama hiçbir bağlantısı yoktu ve Bernie Ecclestone'un ofisini arayıp tavsiye istediğinde de bir sonuç alamadı. Bunun yerine hayatı başka bir yön aldı.

Bayer, "O zamanlar zamanımın çoğunu kayak, snowboard ve tırmanış yaparak geçiriyordum. Ve 'Gel ve bizimle çalış' diyen bazı insanlarla tanıştım, bu yüzden Uluslararası Snowboard Federasyonu'na katıldım."

"Ve bu harika bir deneyimdi. Çok sayıda ticari ortağın bu tür işlere girmek istediği bir alan olduğunu hemen anladım çünkü daha genç bir kitleye ulaşabiliyorlardı."

"Snowboard spor, kültür, yaşam tarzı, müzik ve modanın bir karışımıydı. Snowboard etkinlikleri düzenliyorduk ve buna müzik festivallerini de ekledik. Bir sonraki adım olarak 2005 yılında Soundcity adında, Avusturya'nın en büyük iki festivalinden biri olan kendi elektronik müzik festivalimi kurdum." dedi.

Kış sporlarına olan ilgisi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile yeni bir proje üzerinde çalışma fırsatını doğurdu.

"IOC daha genç bir kitleye hitap edebilmek için Gençlik Olimpiyat Oyunlarını yarattı. Bu proje 2010 yılında Singapur'da başladı ve ardından 2012 yılında Innsbruck'ta düzenlenen ilk kış oyunlarında CEO olarak görev aldım."

Peter Bayer, Scuderia AlphaTauri CEO'su Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

İş adamı ve Londra Olimpiyatları başkan yardımcısı Sir Keth Mills ile tanışan Bayer, 2013 yılında Ocean Masters serisi ve America's Cup da dahil olmak üzere yelken sporuna adım attı. Ardından şans eseri motor sporlarında çalışma fırsatı doğdu.

Bayer, "Jean Todt, IOC'nin genel direktörü Christophe de Kepper'e çok yakın. FIA için yeni bir genel sekreter arıyordu. Christophe'u aradı, o da 'Tanıdığım biri var' dedi."

"Jean ile tanıştım ve beni üç ay boyunca sorguya çekti. Çok sayıda toplantı ve sunum yapmam gerekti çünkü motor sporlarını anladığımdan emin olmak istiyordu. Açıkçası tutkum dışında herhangi bir geçmişim yoktu."

"Onun için tüm şampiyonaların güçlü ve zayıf yönlerini, yapılarını, yönettikleri varlıkları analiz eden bir sunum yapmam gerekiyordu. Sanırım bunu doğru yaptım ve Jean ile Dünya Konseyi'ni beni seçmeye ikna ettim." diyor.

Mart 2017'de göreve başladığında Bayer, gerçek dünya politikasına geçiş yapan selefi Jean-Louis Valentin'den bazı ilginç tavsiyeler aldı.

Valentin için Bayer, "İlk gün bana, 'Peter, senin odak noktan yönetim, ralli ve WEC olsun,' dedi. Kendini F1'e sokma, bu sadece sorun olur!"

"Jean'in tam güvenini kazanmam üç yılımı aldı. Ancak üç yıl sonra anahtarları teslim etti ve 'Motor sporlarını, sen yönet, ben diğer işlerle ilgilenirim' dedi. Bu da bana açık bir kapı açtı."

"Bir tür yönetici ve lastik damgalama işinden çok uzaklaşarak daha proaktif bir yönetim tarzına geçtim.

"Zamanımın %80'inin şampiyona organizatörleriyle gelecekteki stratejik yönelim üzerine çalışmakla geçtiğini söyleyebilirim. Alejandro Agag ile Formula E'nin geleceği hakkında çok konuşurdum - Formula E'nin bir dünya şampiyonası olması için müzakereleri ben yürüttüm."

"Dünya Ralli Raid Şampiyonası ve Dünya Ralli Şampiyonası'nın uzatılması için organizasyon anlaşmalarını müzakere ettim ve Alman organizatörlerle Avrupa Ralli Şampiyonası ve Rallikros'u tek bir çatı altına taşıdım. Bu benim günlük işimdi." dedi.

F1 tarafında ise yeni mali düzenlemelerin ve bütçe üst sınırının geliştirilmesiyle yakından ilgilendi ve 2026 güç ünitesi paketinin tanımlanmasına yardımcı oldu.

"Mali kurallar bizim için çok ama çok önemliydi. Orijinal fikir [F1 CEO'su] Chase Carey'den geldi ve Chase'in bununla ne elde etmek istediğini anladım."

"İş geçmişimden dolayı da bunu gerçekleştirebileceğimizi hissettim. Çünkü sonuçta muhasebe, tıpkı mühendislik gibi çok hassas bir iştir."

Peter Bayer, Scuderia AlphaTauri CEO'su Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

"Motor düzenlemeleriyle ilgili olarak projeye benim liderlik etmem komik olabilir ama işe Ola Kallenius [Mercedes], John Elkann [Ferrari], Oliver Blume [VW/Porsche], Markus Duesmann [VW/Audi], Luca de Meo [Renault], Jean Todt ve Stefano Domenicali'den oluşan stratejik bir grupla başladık."

"Bunlar motor sporlarının liderleriydi ve bir araya gelip 'Tamam, ne yapabiliriz? Bunu nasıl güncel ve aynı zamanda çekici tutabiliriz?' diye sordular."

"İşte bu noktada motorun stratejik yönünü tanımlamaya başladık. Sonrası teknik detaylar ama benim işim mühendislerin ortaya koyduğu her şeyin stratejik hedefle uyumlu olmasını sağlamaktı."

Bayer o kadar saygın bir oyuncu haline geldi ki 2021'de daha geniş kapsamlı FIA rolüne F1 icra direktörü unvanını da ekledi.

Todt'un FIA başkanlığındaki son dönemi sona ererken, Mohammed Ben Sulayem Aralık 2021'de FIA'da bir CEO rolü oluşturmayı da içeren bir zeminde seçildi.

Bin Sulayem'in kendi ekibi ve kendi fikirleri vardı ve Bayer'in yüzü artık uymuyordu. Bunun sonucunda geçen yıl Mayıs ayında organizasyondan ayrıldı.

Bayer, "Muhammed seçildiğinde aslında işi nasıl yapılandırmak istediklerini hiç anlamamıştım. Bu yüzden F1 işine çok odaklandım. Ama sonra bunun nereye gittiğini biraz daha iyi anladığım gün geldi."

"Artık kendimi o kadar adamıyordum. Jean'in altında büyük bir sorumluluğum vardı ve bu küçük parçalara bölündü. Aynı zamanda, bu F1 işinde olmak çok fazla enerji gerektiriyor, 7/24 devam ediyor. Bence pozisyonunuz konusunda kesinlikle net olmalısınız, insanlar sizin kim olduğunuzu bilmeli."

"Ve bunun biraz belirsiz olduğunu hissettim, gerçekten, yeni gelen insanlar, yeni yöneticiler, yeni danışmanlar, açıkçası herkesin bir fikri vardı."

"Ben çok açık fikirli ve sakin bir insanım ama işlerin benim düşündüğüm şekilde yürümediğini anladığımda oldukça güçlü olabiliyorum. Bu da Muhammed'in etrafındaki insanlarla bazı tartışmalara yol açtı ve sonunda her ikisi de bunun bu şekilde mantıklı olmadığı konusunda hemfikir oldu." dedi.

Bayer daha sonra, AlphaTauri fırsatı ortaya çıkmadan önce IOC ve Audi'nin F1 projesi için bazı danışmanlık çalışmaları üstlendi ve geçen Ekim ayında vefat etmeden önce Red Bull'un sahibi Dietrich Mateschitz ile ilk görüşmeleri yaptı.

Peter Bayer, Scuderia AlphaTauri CEO'su Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

Görüşmeler bu yılın başlarında Red Bull'un AlphaTauri'yi yeni bir yönetim altında yeniden başlatmak istemesi ve Franz Tost'un yerine bölünmüş bir CEO/takım patronu düzenlemesi ile yeniden ivme kazandı. Bayer'e ikinci rolde Laurent Mekies eşlik edecek.

Bayer, "Bunun gerçekten iki kişilik bir iş olduğunu düşünüyorum. Franz ya da Christian [Horner] veya Toto [Wolff] gibi 20 yıldır bu işin içinde değilseniz, altınızda bunu destekleyen bir yapı olabilir."

"Ancak orta ve küçük ölçekli bir takım için teknik, finansal, medya, ticari, politik desteklerin karmaşıklığı, eğer verimli olmak istiyorsanız, tek bir adam için çok büyük." dedi.

Bayer, FIA'daki eski meslektaşı Mekies ile aralarındaki sorumluluk dağılımının net olduğunu belirtiyor: "O yarış takımı, teknik ve sportif işlerle ilgileniyor, ki bu onun öncelikli odak noktası. Benimki ise ticari, iş ve strateji. Sonra da birlikte mali düzenlemeleri yapacağız."

Bayer'in şu anki görevleri arasında 2024'te takımın adının değiştirilmesi için gerekenleri yapmak, 2026'da yeni kurallar kapsamında Red Bull Powertrains/Ford güç ünitesine geçişe hazırlanmak ve Faenza'nın Red Bull ile eskisinden daha yakın çalışmasını sağlamak yer alıyor.

"Benim için muhtemelen hissedarlardan gelen en önemli mesaj AlphaTauri'nin satılmayacağıydı. Yani istikrarımız var."

"Sanırım bunun iki nedeni var, birincisi takıma duygusal bir bağlılık ve genç sürücü gelişimiyle ilgilenen küçük kardeşin aile içinde olması çok mantıklı."

"Bu devam edecek, yani genç yetenekleri bulma amacımız sürecek. Bunu biraz daha genişletebilir ve bu alanlara biraz daha yapılandırılmış bir şekilde girebiliriz."

"Aynı zamanda sinerji bulacaklarını, Red Bull Racing ile yakın çalışacaklarını, şu anda yapmadığımız teknik düzenlemelerden yararlanacaklarını söylediler - sonuçlar kendileri için konuşuyor!"

"Ama aynı zamanda ticari tarafta, insan kaynakları gelişiminde, teknik mühendisler ve yöneticiler için yollarda, birlikte yapabileceğimiz çok daha fazla şey var. Benim üzerinde çalıştığım stratejik odak noktası da bu."

AlphaTauri'nin İngiltere'deki Ar-Ge merkezinin Bicester'den Milton Keynes'e taşınması, rakiplerin dikkatini çekecek bir seçenek olarak tartışılıyor, ancak Bayer böyle bir taşınmanın sorun olmayacağı konusunda ısrar ediyor.

"Bu, araya ördüğünüz Çin Seddi'yle alakalı. Örneğin Haas ve Ferrari'ye bakın. Sanırım Laurent ve ben bu deneyimi masaya getiriyoruz - 'Çocuklar, kesinlikle yasadışı bir şey yapmak istemiyoruz, ancak bazı şeylerin yapılabileceğini de biliyoruz, çünkü bunun sağda solda gerçekleştiğini görüyoruz."