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Yeni CEO, Audi'nin 2026'da F1'e katılma taahhüdünü teyit etti

Audi'nin yeni CEO'su, 'geri çekilmeyi düşündüğü' yönündeki spekülasyonları yalanlayarak göreve geldiğinden bu yana verdiği ilk röportajda üreticinin 2026'da Formula 1'e girme planını teyit etti.

Matt Kew
Editör Matt Kew
Yardımcı Editör Christian Nimmervoll
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Audi CEO Markus Duesmann during the Audi press conference at Auto Shanghai 2023

Uzun süredir Volkswagen Grubu'nda yönetici ve stratejist olarak görev yapan Gernot Dollner, markanın Sauber'i devralma ve kendi güç ünitesini inşa etme yoluyla F1'e girme kararına öncülük eden eski CEO Markus Duesmann'ın yönetim kurulu tarafından görevden alınmasının ardından Eylül ayında Audi'nin başına geçti.

Audi, Sauber'in isim sponsoru Alfa Romeo ile çakışmayı önlemek amacıyla F1 planları hakkında sessiz kalırken, iletişim eksikliği sürecin ilerleyişi hakkında şüphelere yol açtı.

Audi'nin F1'den tamamen çekilmeyi düşündüğüne dair spekülasyonlar ortaya çıkmadan önce, yeni güç ünitesi üretiminin rakiplerinin gerisinde kaldığına dair raporlar da vardı.

Ancak Dollner göreve geldiğinden bu yana verdiği ilk röportajda F1 taahhüdünü doğrulamak için harekete geçti.

Alman ekonomi yayını Handelsblatt'a konuşan Dollner, şunları söyledi: "Audi ve Volkswagen yönetim ve denetim kurullarının Audi'nin 2026'da Formula 1'e katılacağına dair net bir kararı var, plan yürürlükte."

Sauber takım patronu Alessandro Alunni Bravi ise Audi'nin F1'e olan ilgisinin azaldığı yönündeki iddiaları şiddetle reddetti.

"Neden iletişim sınırlamaları olduğu çok basit. Biz Alfa Romeo F1 Team Stake'iz."

Theo Pourchaire, Alfa Romeo F1 Team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Theo Pourchaire, Alfa Romeo F1 Takımı

"Dolayısıyla yıl sonuna kadar takımla, gelecekle ve Audi'nin katılımıyla ilgili iletişimde belirli sınırlamalarımız var ve bu konuda Alfa Romeo'ya tamamen saygı duyuyoruz."

"Yarış ve şampiyona ile ilgili herhangi bir duyuru ya da daha fazlasını yapmak istemiyoruz. Dediğim gibi, plana halen bağlıyız."

Dollner, Handelsblatt'a verdiği röportajda eski liderlik yapısı altında karar alma sürecinin yavaş işlediğini ima etti.

"Eskiden çok karmaşık bir komite yapımız vardı."

"Bu nedenle şimdi yönetim kurulunun altındaki tüm komiteleri kaldırdık. Kısacası artık daha hızlıyız ve tüm önemli kararlar bir kez daha tüm yönetim kurulu ekibi tarafından alınıyor."

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