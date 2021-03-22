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Formula 1 / Son dakika

Yeni bütçe kısıtlamasına uymak Red Bull için "kayda değer bir zorluk" olmuş

Yardımcı Editör:
Luke Smith
, Grand prix editor
Çeviren:
Memet Kağan Bilgili
, Editör

Formula 1’in 2021 için getirdiği bütçe kısıtlamasına uymanın “kayda değer bir zorluk” olduğunu söyleyen Christian Horner, yine de maliyetlerdeki kesintinin “iyi benimsendiğini” belirtti.

Yeni bütçe kısıtlamasına uymak Red Bull için "kayda değer bir zorluk" olmuş

F1 takımları sporun daha sürdürülebilir olması amacıyla, serinin tarihi boyunca ilk defa maliyetlerin kısılması için bir bütçe sınırlandırması altında çalışacaklar.

COVID-19 pandemisiyle birlikte F1 takımları, 2021’de bütçe kısıtlamasının yıllık 175 milyon dolardan 145 milyon dolara çekilmesini kabul etti ve böylece bu sene kendilerini daha da sınırlandırmış oldular.

Bazı takımlar genel olarak bütçe kısıtlamasının altında ya da civarında çalışsalar da F1’in en büyük 3 takımı -Mercedes, Red Bull ve Ferrari-, bütçe kısıtlamasına uymak için bu sene maliyetlerini kısmak zorunda kaldılar.

F1’in bu sene getirdiği yeni bütçe kısıtlaması hakkında konuşan Red Bull F1 takım patronu Horner, bunun takımları için kayda değer bir zorluk olduğunu söylerken; odaklarının, organizasyonu daha verimli kılmak olduğunu da belirtti.

Horner, “Kayda değer bir zorluk oldu fakat tüm organizasyonun, buna iyi bir karşılık verdiğini düşünüyorum.”

“Bu kısıtlama verimliliği hedefliyor ve Formula 1 takımları geçmiş yıllarda bu alanda pek iyi değillerdi. Zorluğun kayda değer olduğunu düşünüyorum, halen devam ediyor fakat iyi benimsendi.”

“Elbette kendi açımızdan, verimli olmak adına kendi parçalarımızı kendimiz üretiyoruz, ayrıca büyük kesintilerde bulunduğumuzu da düşünüyorum. Fakat şu ana kadar zorlu bir süreç oldu ve o noktaya ulaşmak da zorlu bir süreç olmaya devam edecek.”

“Fakat Formula 1 için bir direktif olarak, maliyetler üstünde büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Bütçe kısıtlamasına uymak adına bazı takımlar, organizasyonunu yeniden yapılandırıp uygulanabilir teknoloji ve müşteri F1 takımları gibi dış projelerde çalışanları için iş yaratmak zorunda kaldı.

McLaren F1 takım patronu Andreas Seidl, mümkün olduğu kadar işi korumayı ve takımı aynı boyutta tutarak verimliliği temel odakları yapmayı hedeflediğini söyledi.

Seidl, “Yeni sezona girerken bütçe kısıtlamasının tanıtılmasından mutlu olduğumuz bir sır değil, çünkü McLaren gibi bir takımın gelecekte de Formula 1’de sürdürülebilir ve rekabetçi bir şekilde mücadele edebileceğini garantilemiş oluyor.”

“Gelecek bütçe kısıtlaması için son 12 aydır çalışanlarımız çok sıkı bir şekilde çalışıyor çünkü bizim için maliyetlerin kısıtlanmasını gerektiriyordu.”

“Hedefimiz açık, mümkün olduğu kadar işi ve takımın boyutunu korumak, çünkü günün sonunda bu sporda farkı insanlar yaratıyor.”

“Dolayısıyla maliyetlerimizi nerelerde kısabileceğimiz ve nerelerde daha verimli çalışabileceğimiz konusuna çok odaklandık. Süreç devam ediyor, fakat attığımız adımlardan çok mutluyum.”

“Bir takım olarak buna hazır olduğumuzu hissediyorum ve devreye girecek bütçe kısıtlamasını sabırsızlıkla beklerken gayet iyimser olduğumuzu söyleyebilirim, çünkü yanımızdaki büyük bütçeli takımlarla eşit şartlar altında mücadele edebileceğiz.” dedi.

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