CNBC'de yayınlanacak yeni belgesel, F1'in ABD'de nasıl büyüdüğünü araştırdı

Şimdiye kadar çok iyi belgelendiği üzere Liberty Media, Netflix dizisi Drive to Survive ile F1'in dünya çapında büyümesini sağladı ve bu dizi Formula 1'in uluslararası camiada genişlemesinin katalizörü olarak görüldü.

Sporun Amerikalı sahipleri, Miami ve bu hafta sonu geri dönecek olan Las Vegas Grand Prix'lerini takvime ekleyerek, özellikle büyük ve tam olarak kullanılmayan kendi pazarlarından yararlanmaya odaklandılar.

Vegas'ın dönüm noktası niteliğindeki gösterisinden önce CNBC, F1'in ülkedeki yakaladığı mevcut havadan nasıl yararlandığını ve bundan sonra nereye gidebileceğini bir saatlik Inside Track: The Business of Formula 1 (Formula 1'in İş Dünyası) adlı belgeselinde belgeledi.

CNBC ekonomi muhabiri ve belgesel sunucusu Sara Eisen, Motorsport.com ile yaptığı bir sohbette, "Altı yıl önce Liberty Media tarafından devralınmasından bu yana bu sporun özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki popülaritesi sürekli arttı."

"Takımların değerleri artık milyarlarca dolara ulaşıyor ki bu daha önce hiç görmediğimiz bir şeydi. CNBC'de parayı gerçekten takip ediyoruz, bu yüzden F1'in iş hikayesine, özellikle Amerika'da sporu nasıl büyüttüklerine ve takımların nasıl çalıştığına bakmak için bir yolculuğa çıktım."

"Geçen yıl Miami'yi eklediler ve şimdi Vegas bu ülkede sporun büyümesinin ve Liberty Media'nın F1 için yapabildiklerinin simgesi. İşte bu yüzden belgeselin zamanlamasını Las Vegas Grand Prix'sine denk getirdik." dedi.

Eisen çeşitli F1 yarışlarına giderek aralarında takım patronları Toto Wolff, Zak Brown ve Christian Horner, F1 CEO'su Stefano Domenicali ve Liberty Media CEO'su Greg Maffei'nin de bulunduğu sporun en önemli aktörleriyle konuştu.

F1 takımları ortalama 1.000'den fazla kişiyi istihdam eden şirketler haline gelirken, Eisen onları CNBC'nin haber yaptığı diğer işletmelerden çok farklı bulmadığını söyledi.

Eisen, "Zak Brown, Toto Wolf, Christian Horner ve Guenther Steiner ile konuşurken beni şaşırtan şey, tüm bu takım patronlarının CEO olmaları ve şirketlerini tıpkı CNBC'de Coca Cola ya da Bank of America CEO'larıyla konuştuğum gibi küresel işletmeler gibi yönetmeleri oldu."

Fotoğraf tarafından: CNBC Sara Eisen ve Red Bull'dan Christian Horner Kanada Grand Prix'sinde.

"Çalışanlarını ve organizasyonları içinde yarattıkları kültürü düşünüyorlar. Mükemmelliği ve pistte kazanmayı düşünüyorlar. Sponsorları ve diğer gelir kaynaklarını düşünüyorlar."

"Ve hepsinin harika kişilikleri var. Drive To Survive'da da bunu gördük ama kişilikleriyle işlerini nasıl yürüttüklerini görmek benim için gerçekten büyüleyiciydi." dedi.

F1'in popülaritesindeki artış, taraftar kitlesinin boyutunu ve çeşitliliğini büyük ölçüde genişletti ve bununla birlikte ABD merkezli sponsorluk da bunu takip etti.

Red Bull, 2022 sezonu öncesinde Oracle ile beş yıl boyunca 300 milyon doların üzerinde bir değere sahip olduğu bildirilen önemli bir isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Bu yıl Haas, isim ortağı MoneyGram ile anlaşarak büyük bir destek alırken, McLaren'in Google ve Dell ile yaptığı anlaşmalar da diğer önemli anlaşmalar arasında yer alıyor.

Eisen'in belgeseli, F1'i Amerika'nın tipik sopa ve top sporlarından ayıran şeyin, şirketlerin sadece reklam alanı satın almakla kalmayıp, aynı zamanda takımların fiilen kullandığı teknolojilerinden nasıl yararlandıkları olduğunu ortaya koydu.

Eisen, "Bu belgeselde incelediğim sponsorluk ilişkisinde gerçekten büyüleyici olan şey, sadece tüketicilere hitap eden ve yarışlar sırasında markalarının arabalara yapıştırılmasını isteyen işletmeler değil."

"Bu harika bir şey ve onlara daha fazla görünürlük sağlıyor. Ama aynı zamanda teknoloji şirketleri de var. Dell, Oracle, Salesforce... sadece isimlerini oraya koymuyorlar."

"Bu, teknolojik açıdan en yenilikçi spor ve otomobillerin daha hızlı çalışmasına yardımcı olmak için teknoloji yeteneklerini kullanıyorlar. Palantir, Ferrari'nin daha fazla kazanmasını sağlamak için yapay zeka konusunda Ferrari ile birlikte çalışıyor ve verileri aracı daha aerodinamik hale getirmek için kullanıyor."

"Hem kendi son teknolojilerini test ediyorlar hem de Formula 1 takımlarının pistte daha başarılı olmalarına yardımcı oluyorlar."

"Ve bu sadece teknoloji değil. Sadece tüketici şirketleri de değil. Bankalar da var. Goldman Sachs McLaren aracında yer alıyor. Zak Brown'a bunun nasıl olduğunu sorduğumda, 'CEO David Solomon'a gittim ve ona ne aradığını sordum ve yüksek net değerli müşterileri için paranın satın alamayacağı deneyimler aradığı ortaya çıktı.' şeklinde cevap verdi."

"Ve sonra genç, büyüyen, giderek çeşitlenen bir demografiniz var ve hangi şirket bundan etkilenmez ki?" dedi.

Ancak bu büyümenin beraberinde getirdiği bir uyarı var ve birçok yeni hayran F1'in her sezonunun 2021'in son tur gerilimi kadar heyecan verici olmadığını ve her gerçek hikayenin Netflix'te tasvir edildiği kadar dramatik olmadığını kısa sürede keşfettiğinden, bunun uzun vadede ne kadar sürdürülebilir olduğuna dair sorular devam ediyor.

Eisen, "Bu harika bir soru ve belgeselde bu soruyu gerçekten irdelemeye çalıştık."

Fotoğraf tarafından: CNBC Sara Eisen ve Toto Wolff-Kanada-GP-Haziran-2023

"Haklısınız, bence bu sorulardan biri de kesinlikle birincilik için rekabetçi bir dramanın olmamasıydı."

"Horner ile yaptığım görüşmeden edindiğim izlenim, diğerlerinin onları yakalayacağı yönünde. Red Bull şu anda en iyi araca sahip. Ancak uygulanan bütçe sınırı nedeniyle diğerlerinin arayı kapatma şansı var."

"Ve bir numaranın dışında da çok rekabetçi bir ortam var, McLaren'in sezon içi geri dönüşüne bir bakın."

"ABD'de COVID ve Drive to Survive sonrası büyük bir yükselişin ardından reytinglerin durağanlaştığını gördük, dolayısıyla bu konuda soru işaretleri var."

"Ayrıca diğer büyüme yollarıyla ilgili sorular da var. Önümüzdeki sezon zaten 24 yarış var, yani yarış ekleyebilme şansınız yok."

"Daha fazla takım ekleme olanağı var ama bence bunun için yüksek bir çıta var ve diğer takımların çoğu gelir akışlarını sulandıracağı için başka takımlar eklemek istemiyor." dedi.

Ancak Eisen, daha çeşitli izleyici kitlesini yakalamak için daha fazla yol bulabilirse, F1'in hâlâ kullanılmayan çok fazla potansiyele sahip olduğunu düşünüyor.

"Büyümenin yollarını arıyorsanız, bence Vegas gibi daha büyük ve daha cesur olan ve daha fazla şirketi ve daha fazla taraftarı etkinliğe çeken etkinlikler. İşte bu noktada büyümek için yer var."

"NFL ya da NBA gibi ana akım seviyelerde değiliz. İşte bu noktada Liberty çalışanları yeni bir pazar yakalamak, daha fazla kadın, daha fazla genç ve daha çeşitli taraftarları spora çekmek için çok fazla boş alan olduğunu düşünüyorlar."

"Bunu yapabilirlerse, daha büyük yayın anlaşmaları yapabilirler ve yarışlar da daha büyük gösterilere dönüşebilir. Büyümenin yolu da buradan geçiyor."

Inside Track: The Business of Formula 1, 16 Kasım Perşembe günü saat 20:00'de CNBC'de yayınlanacak.