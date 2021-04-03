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Yeni Aston Martin tesislerinin inşaatı yakın zamanda gerçekleştirilecek

Aston Martin, yeni arazi satın almalarının hemen ardından yeni modern fabrikalarının inşa çalışmalarına başlayacak.

Yeni Aston Martin tesislerinin inşaatı yakın zamanda gerçekleştirilecek

Kış arasında, Racing Point’ten Aston Martin’e geçiş yapan takım, aslında, bu yılın ortasında Silverstone’daki yeni tesislerinde faaliyete geçmeyi planlıyordu.

Ancak bu planlar COVID-19 nedeniyle askıya alındı ve takım geçtiğimiz aylarda, yeni hedeflerinin fabrikanın 2022 yılının ortasında açılması olduğunu, tesisin de o yılın ağustos ayına kadar hazır olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Projede yeni bir güncelleme yok ancak arazinin, Steve Tustian’dan milyon poundlar verilerek  alınmasının ardından, inşaat çalışmalarının çok yakında başlayacağı doğrulandı.

GPFans’e konuşan Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer “Bu inşaat yakında başlıyor. İşe temeli hazırlayarak ve bazı ağaçları taşıyarak başlayacağız.”

“Burası harika bir yer. Dadford Caddesi’ne daha yakın olacak, böylelikle oradan geri dönerken Silverstone girişindeki Silverstone kavşağını görebillirsiniz.”

“En başından beri bu araziyi satın almaya istekliydik ve arazi sahibiyle sonunda bir sözleşme imzaladık. Bu konuda bir açıklama yapması güzel oldu.” dedi.

Litchlake Farm’daki 29 dönümlük tarihi Silverstone pistinin tam karşısında yer alacaklar.

Aston Martin, şimdiye kadar Jordan'ın ilk kez 1991 yılında kullanmaya başladığı fabrikayı kullanıyordu. Bu durum göz önüne alındığında, takım bir değişikliğe ihtiyaç duyduğunu hissetti.

Yeni yerle ilgili planları duyurmak Lawrence Stroll’ün Force India'yı devraldıktan sonra yaptığı ilk eylemlerden biriydi. O zamanlar, yeni fabrikanın “abartılı olmayacağını ve amaca uygun olacağını” açıklamıştı.

Aston Martin’in diğer yatırımlarının yanı sıra, modern bir tesis, takıma sporda büyük bir güç olma hedefine ulaşmak için umut verecek.

Çeviri: Elif Sena Erkol

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