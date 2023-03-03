Yeni arka kanat, Mercedes'in felsefesinde ne tür değişikliği işaret ediyor?

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Geçen yılki W13, dalgalanma ve kullanılabilir yere basma gücü eksikliğinden muzdarip olmasının yanı sıra, Lewis Hamilton ve George Russell'ı da düzlüklerde bir açıkla karşı karşıya bıraktı.

Takım, bu yıl için aerodinamik verimliliğini iyileştirme konusunda kararlıydı ancak geçen haftaki Bahreyn testindeki dikkate değer faktörlerden biri, bu cephede dramatik bir ilerleme kaydetmemiş gibi görünmesiydi.

Bunun sebeplerinden birisi, takımın tüm test programını yüksek yere basma gücü üreten bir arka kanat ile yapmasıydı. Bu, bazı turlarını çok farklı kanatlarla atan rakiplerinin aksine bir durumdu.

Bununla birlikte, Mercedes'in bir planının olduğu açık. Perşembe günü Sakhir pit yolunda daha düşük yere basma gücü üreten arka kanat görüntülendi.

Hamilton, bu arka kanadın test için getirildiğini söyledi ve onun oyunu değiştirecek bir şey olmadığını belirtti.

Hamilton, "Bu piste daha uygun olacağını umuyoruz ancak bunun her şeyi değiştireceğini düşünmüyorum. Umarım bizi doğru yöne iter."

"Aracı nereye koymamız gerektiğini, aracın zayıf noktalarının nereleri olduğunu kesinlikle çok daha iyi anlıyoruz. Bunlar şu anda düzeltilmeyecek şeyler ancak fabrikadaki erkekler ve kadınlar oraya mümkün olan en kısa sürede geri dönmeye odaklanıyor."dedi.

Sezonun bu kadar erken bir döneminde böylesine düşük yere basma gücü sağlayan bir çözüm getirmek, Mercedes için bir yön değişikliğine işaret ediyor.

Geçen yılki W13, sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olmak için üst kanadın arka kenarının kesildiği Miami'ye kadar bu yaklaşımı görmemişti.

Bu sefer, sadece daha önce harekete geçilmiş değil, aynı zamanda tamamen yeni bir arka kanat paketi getirilmiş oldu.

Bu tasarım dili, 2022 öncesi kurallarda Mercedes'in aşina olduğu bir şey olsa da, geçen sezon kaşık şeklindeki tasarımı desteklenmiyordu.

Bu, tasarım mimarisinden elde edilebilecek aerodinamik avantajlardan yararlanmaktan fazlasıyla mutlu olan rakipleriyle ters düşülen bir konuydu.

Arka kanadın kaşık şeklindeki ana planyası uzun süredir takımlar tarafından kullanılıyor. Bu tasarım felsefesinde kanadın daha fazla açılı olan merkezi, daha fazla yere basma gücü üretirken, kanadın dış kısmı ise daha az açılı olması sayesinde daha az sürtünme olmasını, dolayısıyla düzlükte daha hızlı olmayı sağlıyor.

Mercedes'in yeni arka kanat tasarımı Red Bull'un kanadına çok benziyor ve kanadın ana planyasının alt kısmı, yukarı doğru kaldırılmasıyla hava akımıyla doğrudan karşılaşıyor.

Bu, daha yüksek yere basma gücüne sahip kanadının merkez bölümünün çalışma şekline benzerken, üst kanadın ön bölümü, kenar kısmıyla birleşene kadar daha kalın bir yüzeye sahip.

Kenar plakasının üst arka köşesindeki oyuk, bu bölümdeki girdabı kontrol etmeye yardımcı olmak için geri dönmüş.

Mercedes'in 2022'de aracın bazı bölümlerinde olduğu gibi burada da değiştirilebilir bir panel var. Bu kanadın performansını ayarlamak için hızlı değişiklikler yapabileceği anlamına geliyor.

Ayrıca, bazı pistlerde gerekli olması halinde daha az yere basma gücüyle piste çıkabilir.

Ferrari, sezon öncesi testinin son gününü iki arka kanat spesifikasyonu üzerinde arka arkaya karşılaştırmalar yaparak kapatmıştı.

Yeni kanat, yalnızca ana planyanın ve üst kanadın şeklinde değil, aynı zamanda kenar plakasının uç kısmında da çok sayıda değişiklik içeriyordu.

Bununla birlikte, en dikkate değer değişiklik, çift parçalı destek kolundan tek parçaya geçilmesiydi.

Bir kez daha, iki çözümün birbirine karşı üstün olduğu yerler var. Tek sütun, taşıdığı yüklere karşı koymak için daha büyükken, aynı zamanda egzozun etrafını sarmasını sağlayan hilal şeklinde bir montaj gerektiriyor.

Tek parçalı destek kolu, DRS bölmesiyle kuğu boynu düzenlemesinde birleşirken, ikiz sütunlar ana planyanın alt tarafıyla kesişiyor.

Bu değişikliklerin yalnızca yüklerin nasıl aktarıldığına ilişkin fiziksel sonuçları değil, aynı zamanda aerodinamik sonuçları da var çünkü kanadın orta kısmı kullanılan kanada bağlı olarak farklı etkiler görecek.