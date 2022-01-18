Yeni araçlar beklenenden daha hızlı olabilir

Formula 1'de 2022 yılında yeni kurallara geçiş yapılacak ve bu kapsamda araç konseptleri tamamen değişecek. Yeni araçlar yere basma gücünü artık zemin yoluyla üretecek ve önceki nesil araçlar kadar hızlı olmaları beklenmiyor.

Başlangıçta 2022 araçlarının 2021'e kıyasla 3 ila 5 saniye yavaş olacağı tahmin ediliyordu ancak yıl ilerledikçe bu sayının 1 saniye hatta 0.5 saniyeye olacağı tahminleri yapılmaya başlandı.

Şimdi ise bazı takımların daha şimdiden 2021 araçlarının seviyesine geldiği ve hatta 2021 araçlarının performans seviyesini geride bıraktığı söyleniyor.

Bu takımlardan birisi de Red Bull. Marca gazetesinin haberine göre Red Bull, simülasyon çalışmalarında 2021 aracının performansını geride bıraktı.

Adını vermek istemeyen bir Red Bull çalışanı, Marca'ya şöyle dedi: "Yeni aracımız simülatörde zaten 2021 aracından daha hızlı."

Takımlar sadece aero performans kaybetmekle kalmayacak, aynı zamanda E10 yakıta geçiş nedeniyle motor gücü kaybıyla da uğraşmak zorunda kalacak.

Fakat son dönemde dört üreticiden üçünün bu kaybı geri kazandığı söyleniyor.

Yeni araçların düşük hızlı virajlarda eskisi kadar hızlı olmayacağı düşünülse de, yüksek hızlı virajlarda eskisinden daha hızlı olabilecekleri söyleniyor.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Hulkenberg de yeni araçların eskisinden daha yavaş görünmediğini dile getirmişti.

Alman pilot, Aston Martin'in simülatöründe yaptığı testten sonra, "İlk tecrübelerime bakarak söyleyebilirim ki yeni araçlar oldukça hızlılar ve eski araçlardan o kadar da yavaş değiller. Sürüş tecrübesi de o kadar değişmemiş, en azından simülatörde değişmemiş."

"Araçların gerçekten birbirini daha iyi takip edip edemediğini görmek oldukça ilgi çekici olacak. Simülatörde araçların viraj alma hızı oldukça yüksekti yani hâlâ 'kirli hava' riski bulunuyor."

"Ayrıca, bu kadar yüksek hızlarda öndeki aracı rahat bir şekilde takip edebilmeyi hayal etmek bana zor geliyor. Yine de umarım iyi bir şekilde şaşırırım."

"Sezon öncesi testleri başladığında takımlar ve pilotlar bu araçların gerçekten nasıl karakteristiklere sahip olduklarını görecekler." demişti.

Red Bull Racing 2022 F1 car Fotoğraf: Red Bull Racing