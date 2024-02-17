Yeni AMR24 gerçekte ne kadar farklı?

Aston Martin takımı bugün geçen yılki şasinin önemli oranda yenilenmiş versiyonu olan yeni AMR24'ü tanıttı ve analist Mark Hughes da detayları inceledi.

Hughes'ın incelemesi şöyle:

AMR24 oldukça şık görünüyor, geçen yılki aracın bir evrimi ve en çok göze çarpan üç alan burun, radyatör girişi/sidepod ve arka süspansiyon. Ancak alt kısmın da büyük ölçüde yeniden tasarlandığını varsaymak zorundayız.

Takımın teknik direktörü Dan Fallows, "Dış aksamın altında gizli olan pek çok şey var ve umarım bunları görmezsiniz." diyerek aslında en büyük değişikliklerin görünmediğini belirtti.

Lance Stroll, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Aston Martin

BURUN

Gövdenin en uç kısmı artık alt kısımdaki ana hat yerine (önceki iki sezonda Red Bull'un araçlarında olduğu gibi) kanadın ara parçasıyla birleşiyor. Ana hat ile burun kısmı arasında küçük bir boşluk olması sayesinde, aracın tabanına yönlendirilen hava akışı artık daha az engelle karşılaşıyor.

İlginç bir şekilde, burun bölümü daha kısa hale gelmiş olmasına rağmen çarpışma testini geçebilmesi için bu kısmın ağırlığı biraz artmış durumda. Çünkü artık daha kısa bir yapıya sahip bir bu kısmın aynı şekilde performans gösterebilmesi için daha güçlü olması gerekir, ki bu da ağırlığını arttırır.

Lance Stroll, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Aston Martin

RADYATÖR GİRİŞİ/SİDEPOD

Aston Martin, Red Bull konseptini benimsedi ve şimdi radyatör girişinin alt kenarı çok daha uzun. Bu seçimin arkasındaki fikir, radyatör girişindeki hava akışının verimliliğini arttırmak ve -hava girişi yüksek hızda çok fazla hava alamadığında- ortaya çıkan saçılmış hava akışını azaltmak.

Bu, aynı zamanda düşük enerjili akışların alt gövdenin kenarları üzerindeki olumsuz etkisini de azaltarak, aracın bu alanındaki verimliliği arttırıyor.

Ancak hava girişinin bu kısmının boyutu, uzatılmış dikiz aynası montaj direği ile beraber belirgin şekilde arttığından, bu kısmı muhtemelen hava akışını belirgin şekilde sidepodların üst yüzeyine doğru yönlendiren bir tür kanat görevi görüyor. Bu, arka tekerlekler ile difüzör arasındaki boşluğa akan akışın hızlanmasına yardımcı oluyor.

AMR23-24 sidepod giriş karşılaştırması Fotoğraf: Aston Martin

Bu akışın alt gövdenin kenarlarıyla birleştiği ve her ikisinin de yukarıda bahsedilen boşluğa aktığı alan, alt gövdenin performansı üzerinde çok güçlü bir etkiye sahip. Gövdenin her parçası bu akışın daha etkili hale gelmesinde rol oynuyor çünkü ne kadar hızlı hareket ederse yere basma gücü seviyesi de o kadar yüksek oluyor.

Geçen yıl, aracı geliştirme süreci sidepodları da etkiledi ve AMR24 söz konusu olduğunda bu eğilim devam etti. Her şeyden önce, sidepodun alt kısmında, aşağıdaki kanalı daraltan bir kalınlaşma olduğunu belirtmek gerekiyor.. Benzer bir özellik Kick Sauber aracında da görülüyor ve burada da hava akışının enerjisini artırıyor.

Aynı zamanda, sidepodun üst yüzeyinde bulunan kanal daha dar ve daha derin hale getirilmiş. Bu çözüm akışın istenmeyen şekilde yayılmasını da önlemeye yardımcı oluyor.

Lance Stroll, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Aston Martin

ARKA SÜSPANSİYON

Aston Martin vites kutusunu ve arka süspansiyonu Mercedes'ten alıyor, bu da her iki takımın da artık itme çubuklarına dayanan arka süspansiyona geçtiği anlamına geliyor. Ön süspansiyonda ise hâlâ itme çubukları kullanılıyor.

Bu arka süspansiyon tasarımıyla, en büyük bileşenler daha yükseğe taşınarak difüzörün şeklini geliştirmek ve gövdenin alt kısmının verimliliğini artırmak için yer açılıyor.

Bu gerçekten başarıldıysa, aracın yere basma gücü açısından arka kanat boyutuna daha az bağımlı olacağı, dolayısıyla da düzlüklerdeki en yüksek süratin artacağı umuluyor. Düzlük hızı, geçen yıl Aston Martin'in zayıf yönlerinden biriydi.

Fallows, "Geçtiğimiz kış kaydettiğimiz ilerlemeden memnunuz. Aracın geçen yıldan daha hızlı olmasını istiyorduk ve bunu başardığımızı düşünüyoruz." dedi.

Takım yeni araç sayesinde çalışma aralığını genişletmeyi başardı ve artık pek çok pistte "güçlü olacağı düşünülen" bir araca sahip olacaklar.