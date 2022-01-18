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Yeni Alpine pembe renkte mi olacak?

Ekleyen:
, Şef Editör

Alpine yeni sezonla birlikte pembe ve mavi renklerin karışımıyla yarışabilir.

Yeni Alpine pembe renkte mi olacak?

Alpine, 2021'de Renault fabrika takımının yerini almasının ardından Fransa bayrağının renkleriyle yarışmıştı.

2022 yılında takımın nasıl bir renk düzeni tercih edeceği bilinmiyor ancak son günlerde pek çok kaynak, BWT'nin yeni sezonda Alpine'e geçeceğini iddia ediyor.

Olası bir anlaşma, ana sponsorluk boyutunda olacağı için aracın pembe renge sahip olması oldukça muhtemel.

Fakat Alpine'in aracı tamamen pembe renge boyaması pek muhtemel değil. Bun yerine kısmen mavi, kısmen pembe olması bekleniyor.

İngiliz kaynaklardan sonra Fransız Auto Hebdo da Alpine'in yeni sezonda BWT ile çalışacağını iddia etti.

Hatta derginin yeni sayısında olası bir renk düzeni değişikliğinin nasıl görünebileceğine de yer verildi.

Takımın BWT de dahil olmak üzere yeni anlaşmalarını yakında açıklaması bekleniyor.

 
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