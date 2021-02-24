Yeni AlphaTauri AT02, yeni burun tasarımıyla ilk kez piste çıktı!

AlphaTauri, 2021 F1 sezonunda kullanacağı yeni aracı, geçen hafta tanıtmıştı ve beklendiği üzere ilk kez bu hafta piste çıkardı.

Takım Imola'ya dün geldi ve takımın genç yeteneği Yuki Tsunoda, 2019 Toro Rosso STR14'le piste çıkan isim oldu.

Bugün sabah STR14'le hem Tsunoda hem de Pierre Gasly bir dizi sürüş yaptılar. Sonrasında ise 2021 sezonunda kullanılacak olan AlphaTauri AT02 piste çıkarıldı.

Araç, lansman aracına kıyasla renk düzeni anlamında aynı olsa da, teknik tarafta epey değişiklik yer aldı.

AlphaTauri'nin iki gelişim hakkını kullandığı burun kısmı epey değişmiş durumda ve beklendiği üzere Mercedes'in dar burun konseptine geçiş yapıldı. Bu tasarım, Mercedes'in dışında Racing Point, McLaren ve Aston Martin tarafından da tercih ediliyor.

AT02, Cuma günü 2020'de kullandığı burun tasarımıyla tanıtılmıştı. Yeni burun ise ilk kez bugün ortaya çıkmış oldu. Temelde takımların, genellikle yeni aracın parçalarını lansmanda göstermek istemiyorlar.

Ayrıca ön kanat kenar plakasında da bazı değişiklikler yapılmış görünüyor.

Takım, çekim haklarından ilkini kullandığı için, gün boyunca AT02 ile 100 kilometrelik mesafe tamamlayabilecek. Ayrıca kuru zeminde yapılan testte, Pirelli'nin gösteri lastikleri kullanılıyor.

Yeni aracı her iki sürücünün de denemesi bekleniyor.