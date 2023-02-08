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Yeni Alfa Romeo, Ferrari ve Red Bull'un fikirlerini nasıl birleştirdi?

Alfa Romeo, busene Haas, Red Bull ve Williams takımlarının yeni renk düzenlerini tanıtmalarının ardından 2023'teki gerçek aracın görüntüsünü tanıtan ilk takım oldu.

Matt Somerfield
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Yeni Alfa Romeo, Ferrari ve Red Bull'un fikirlerini nasıl birleştirdi?
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Alfa Romeo C43, takımın eski aracından bazı şeyleri almış olsa da farklı takımlardan farklı tasarım özelliklerini de içeren bir araç olmuş.

Bu sadece bu araç için değil, aynı zamanda diğer takımların da takip edebilecekleri yönleri göstermesi açısından da önemliydi.

Bu konuda öne çıkan tasarımlar sidepodlar ve taban kenarları oldu.

Alfa Romeo'nun özellikle sidepod kısmında hem Red Bull hem de Ferrari'den esintiler bulunuyor. Sidepod hava girişinin şekli, Ferrari'nin 2022'deki tasarımına çok fazla benziyor.

Alfa Romeo C43, detail

Alfa Romeo C43, detail

Photo by: Alfa Romeo

Takımın Ferrari güç ünitesini kullandığını düşünürsek, bu pek sıra dışı değil ancak ön tarafta benzerlik varken, sidepodun arka kısmında Red Bull ile benzerlik bulunuyor. Takım, sidepodun arka kısmında Ferrari F1-75'tekine benzer şekilde oluklu tasarımı kullanmak yerine Red Bull tarzı tabana doğru rampa şeklinde alçalan tasarımı kullanmış ve motor kapağında yer alan raf şeklindeki bölümde de yine Red Bull'dan esinlenmiş.

Bu sadece aerodinamik kazanç için yapılan bir şey değil. Takımlar orta bölümde daha verimli bir soğutma çözümü için bu tür çözümler yapıyorlar. Alfa Romeo, geçen sene ortasında bu tarz bir tasarıma geçiş yapamamıştı.

Takım bunların dışında arka süspansiyonlar ve vites kutusunda da değişiklik yapmış. Bu bölümlerde yapılan değişiklikler mekanik açıdan faydalı olacakken aynı zamanda aerodinamik açıdan, özellikle hava akımının kola şişesi bölgesine geçişini teşvik etmek için yapılan sidepod altındaki büyük kesiği dikkate aldığımızda, kaportada yapılan değişikliklerin de daha iyi çalışmasını sağlayacak.

Motor kapağının arkasında daha küçük soğutma çıkışı kullanılırken sidepodun üstünde ve motor kapağındaki raf kısmında soğutma ızgaraları kullanmılmış.

Yayınlanan fotoğraflardaki soğutma çözümünün, maksimum ihtiyaca göre tasarlanmış olması muhtemel. Bu açıdan her yarışta bu ızgaraların tamamı kullanılmayacaktır. 

Alfa Romeo C43, detail

Alfa Romeo C43, detail

Photo by: Alfa Romeo

Arka kanatta yer alan kiriş kanatta yeni bir geometri kullanılmış. Kiriş kanadın üst parçasının üst kısmında McLaren'in 2014 kanadında kullandığına benzer dalgalı bir tasarım bulunuyor.

Taban kenarında da geçen seneye göre farklı bir yaklaşım takip edilmiş. Bunun büyük ölçüde bu sene taban kurallarında yapılan değişikliğe - 15 mm'lik yükseltme - cevap olduğunu söyleyebiliriz.

Açık bir şekilde takımlar bu tür kural değişikliklerini fırsat olarak görüp değerlendirmeye çalışıyorlar.

Alfa Romeo, tabanın ön ve arka kısmını izin verilen en alçak seviyede tutarken orta kısmında taban kesilerek birçok parçaya bölünmüş. Bunlar, hava akışını daha fazla çalıştırmalı ve kural değişikliğiyle kaybedilen performans açığını kapatmaya yardımcı olmalıdır.

Geçmişte gördüğümüz üzere, Bbu ilginç bir yaklaşım gibi görünse de, arabanın bu kısmı muhtemelen oldukça hızlı bir şekilde gelişecektir. Yani bu tasarım, takımın üzerinde çalıştığı şeyin ilk / erken versiyonu bile olabilir. Bu açıdan testlerde o tasarımın gelişmiş versiyonunu görebiliriz.

Kural değişikliklerinin gerektirdiği daha büyük dikiz aynaları da C43'te çok daha geniş bir düzenekte kendini gösteriyor ve gövdeleri aşağıdaki sidepoda benzer şekilde dışarı doğru belirgin şekilde inceliyor.

Alfa Romeo C43, detail

Alfa Romeo C43, detail

Photo by: Alfa Romeo

Geçen yıl Silverstone'da Guanyu Zhou'nun karıştığı kazanın ardından, 2023 için takla barı tasarımına ilişkin düzenlemelerde değişiklikler yapıldı ve 2024 için daha da sıkı düzenlemeler getirildi.

Sonuç olarak, bazıları C43'ün daha geleneksel bir tasarıma dönmesini beklemiş olabilir. Ancak, Jan Monchaux tarafından açıklandığı gibi, tasarım döngüsünde bunun için biraz geç kalınmıştı ve ancak bıçak tasarımı buna uyacak şekilde optimize edilebilirdi. Takım da tam olarak bunu yapmış durumda.

Diğer taraftan, bu seneki araç ile geçen seneki araç arasındaki en bariz fark, renk düzeninde oldu. Takım ağırlıktan tasarruf yapabilmek için beyaz - kırmızı ağırlıklı renk düzenini siyah - kırmızı ağırlıklı renk düzenine çevirmiş. Bu sayede siyah bölümlerde hiç boya kullanmayarak tasarruf yoluna gitmiş gibi duruyor.

Geçen sene birçok takım, sene başında tanıttığı renk düzeninde değişiklik yaparak birçok bölümü siyah hale getirmişti. Bu, takımların boya ağırlığından kurtulmak için attığı adımlardan birisiydi. Boya yerine karoserde doğrudan karbonfiberli hali kullanıldı ve bu sayede araç ağırlığından tasarruf edildi.

Bu hamle muhtemelen ağırlık açısından çok az fayda sağlıyor ancak yine de her adım tur süresi açısından önemlidir. Yarı yolda değişiklik yapmaktansa tasarımı hazırlarken en başından böyle bir karar alarak, kesinlikle daha fazla kazanç sağlanabilir.

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