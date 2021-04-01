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Formula 1 / Son dakika

Yeni Albert Park pist yapısı, 5 sn daha hızlı olacak

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Avustralya GP organizatörleri, pist düzeninde yaptıkları değişikliklerinin ardından sıralamalarda tur zamanlarının 5 sn civarında daha hızlı olacağını düşünüyorlar.

Yeni Albert Park pist yapısı, 5 sn daha hızlı olacak

Melbourne'de kurulan Albert Park cadde pistinin yapısında 2021 yarışı öncesinde bazı önemli geometrik değişiklikler yapılıyor. Bu sene kasım ayında yapılması planlanan yarışta, pist yapısında yapılan bu değişiklikler sayesinde geçişlerin artması bekleniyor.

En büyük değişiklik 9 ve 10. virajlar bölgesinde yapılacak. Normalde sağa doğru olan 9. viraj öncesinde sert fren bölgesi bulunuyordu ancak yeni pist yapısıyla bu kaldırılacak ve Lakeside Drive'a doğru hızlı bir geçiş olacak.

Pistin diğer bölgelerinde de birçok yer genişletilecek ya da yarış çizgilerinin iyileşmesini ve daha fazla tekerlek tekerleğe mücadelesi olmasını sağlayacak düzenlemeler yapılacak.

Avustralya GP Şirketi, resmi olarak yeni pist yapısını ve değişiklikleri duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre 1. virajda pilotların sağ tarafında kalan taraf 2.5 metre, 3. virajda aynı yönde 4 metre genişletilecek ve camber açısı düzenlenecek.

6. virajda sağ taraf 7.5 metre genişletilecek ve duraklamalı bir viraj yerine sağa doğru hızlı dönülen bir viraj hazırlanılacak. O virajdaki minimum hızın 149 km/s'ten 219 km/s'e kadar çıkması ve 13. viraja kadar oluşacak hızlı bölümün başlangıcı olması bekleniyor.

9 ve 10. virajlar bölgesinde yapılacak değişikliklerle muhtemelen o bölgede 4. bir DRS bölgesi eklenecek. 13. virajın eskiye kıyasla daha yavaş ve sıkı olması, apekse girişte daha keskin bir açı olması bekleniyor. Orada da virajın camber açısı değiştirilecek ve viraj 3 metre genişletilecek.

13. viraj değişikliği

13. viraj değişikliği

Fotoğraf: Dave Goudie

15. virajda da sağ taraf genişletilecek ve camber açısı düzenlenecek.

Yapılacak tüm bu değişikliklerle birlikte aslında pistteki virajlar da değişmiş olacak. Toplam 14 viraj olacak ve şu anda 11 ve 12. viraj olan yerler, yeni pist düzeniyle 9 ve 10. virajlar olacaklar. Bu değişikliklerin sonucunda sıralamalarda tur zamanının 1:15.8'e kadar düşmesi bekleniyor.

Yani ortalama sıralama hızının 15 km/s civarında artarak 251 km/s'e ulaşması ve 11. viraj öncesinde araçların 330 km/s hıza ulaşması bekleniyor. Bu, Albert Part'taki hız rekorunun kırılacağı manasına geliyor.

Pit yolu da 2 metre genişletilecek. Bu sayede pit yolu hız limitinin 80 km/s'e çıkarılması hedefleniyor. Planlar arasında 2021 ve 2022 yarışları arasında asfaltın tamamen yenilenmesi yer alıyor.

Şu an griddeki tek Avustralyalı pilot olan Daniel Ricciardo, yeni pist yapısının gelecekte daha iyi yarışlar sunacağından emin olduğunu söyledi.

Ricciardo, "Bazı apeksleri genişletmek, bazı yerlerde hava koridoru sağlaması için daha fazla düzlük oluşturmak... Öncelik buydu ve bunun iyi olacağından eminim."

"Her cadde pisti zorlayıcıdır ancak Albert Park zaten oldukça hızlıydı. Bu şekilde daha da zorlayıcı olacak. Çok fazla 4. ve 5. vitesle dönülen viraj var. Pistin belli bölümleri aşırı dar. Genişlik açısından geçişin zor olduğu bir yerdi."

"Bazı apeksleri değiştirmek ve daha fazla alan açmak, içeri dalarak geçiş yapma şansını arttıracak ya da kirli havadan kaçmak için çizginizi değiştirmek bile gerçekten yardımcı olacak."

"Bu değişiklikler 2021 araçlarında çok yardımcı olacak. 2022'den itibaren yeni kurallarda araç takibiyle ilgili söz verilen şeyler olursa, o zaman Albert Park gibi bir pistte bu değişikliklerle olağanüstü bir şov olur. Kağıt üstünde bunun sözünü veriyorlar." dedi.

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Editör Andrew van Leeuwen

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