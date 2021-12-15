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Formula 1 / Sezon sonu testi Haberler

Yelloly, F1 testinin simülatör çalışmaları için faydalı olacağını düşünüyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin simülatör pilotu Nick Yelloly, Aston Martin'le yaptığı testten mutlu ayrılıyor.

Yelloly, F1 testinin simülatör çalışmaları için faydalı olacağını düşünüyor

Aston Martin, salı günü yapılan genç sürücü testine, simülatör pilotu Nick Yelloly ile katılma kararı almıştı. Burada yoğun çalışmalar yapan Yelloly, veri korelasyonu sağlamak adına salı günü AMR21'in direksiyonuna geçti ve toplamda 118 tur attı.

Uzun süre sonra ilk kez F1 aracı süren  Yelloly, günü 1:25.333'le yedinci sırada tamamladı.

Günün ardından konuşan Yelloly, şöyle dedi: “Bugün yapmam gereken çok fazla iş vardı ama testler bu yüzden var."

"Bugün çok fazla tur attım, bu yüzden boynum biraz ağrıyor! Bir Formula 1 aracı sürdüğüm 2019'dan beri bu kadar çok yere basma gücüne sahip bir araç sürmemiştim."

"Bugün hem gelecek sezon için hem de simülatör verilerinin korelasyonu için çok fazla test yaptık. Testlere katılmamın ana nedeni buydu."

"Yarın sabah Sebastian Vettel'in yorumlarını dinleyeceğim, sonra fabrikaya döneceğim ve Cuma günü bütün gün simülatör üzerinde çalışacağım. Yoğun bir programım var."

"Geçen Salı simülatördeki 365. günümü kutladım. Bir tam yıl geçirdim! Bunlar gerçekten ilginç istatistikler. Gerçek bir araç ile arasındaki temel fark, kerblerdeki davranış. Bunu ilk tur denemelerimde bile fark ettim. Simülatördeki süspansiyon oldukça sertti ancak pistte öyle olmadığı ortaya çıktı."

"Bir simülatör ile gerçek araç arasında oldukça küçük farklar var."

"Dediğim gibi, artık Sebastian ve Lance'in 18 inç lastikler hakkındaki yorumlarını dinleyeceğim."

"Fabrikaya dönüp, orada bazı karşılaştırmalar yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Gelecek yıl Formula 1'de büyük çaplı değişiklikler olacak ve bakalım durum nasıl gelişecek."

Nick Yelloly, Aston Martin AMR21

Nick Yelloly, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

 
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