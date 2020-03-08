Yedi takım, Todt ve Carey'den yanıt bekliyor
FIA'nın yeni açıklamasından memnun olmayan yedi ekip, Jean Todt ve Chase Carey'den yanıt alabilmek adına ikinci bir mektup daha yazdılar.
Ferrari motorunu inceledikten sonra İtalyan ekiple gizli bir anlaşma imzalayan FIA'nın bu tavrı, Ferrari motoru kullanmayan yedi takımın tepkisini çekmişti.
Mercedes patronu Toto Wolff önderliğinde bir mektup yazan bu yedi takım, FIA'dan konuyu aydınlatmasını istedi. FIA birkaç gün sonra yeni bir açıklama yapsa da, bu açıklama yedi takımı tatmin etmedi.
RaceFans'in haberine göre bu yedi takım, FIA başkanı Jean Todt ve Formula 1'in CEO'su Chase Carey'e 30'dan fazla soru içeren ikinci bir mektup daha yazdı.
Takımlar bu mektupta mevcut pozisyonlarını korudular ve Toto Wolff önderliğinde yine birlikte içerisinde kaldılar.
Sorular arasında soruşturmayı kimin yönettiği, sonuçlarının ne olduğu, kanıt olup olmadığı, neden gizlilik olduğu ve 2019 sezonunun sonuçlarının yeniden düzenlenip düzenlenemeyeceği gibi sorular yer aldı.
Yedi takım ayrıca cevap için Formula 1 ve FIA'ya yedi gün süre verdiler.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Yedi takım, Todt ve Carey'den yanıt bekliyor
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