Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Britanya GP

Yedi takım güncelleme getirdi, Ferrari aynı araçla devam ediyor

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Silversotne yarışı öncesinde pek çok takım güncelleme getirmeyi seçti.

Ezel Tan
Güncel:
Red Bull Racing RB20 technical detail

Red Bull Racing RB20 technical detail

Fotoğraf: Giorgi Piola

Red Bull beklendiği üzere Silverstone'a taban güncellemesiyle geldi; özellikle tabanın gövdesi ve kenar yapısında değişiklik yapıldı.

Üstelik sidepod girişinde de ufak değişiklikler mevcut.

Haas taban gövdesi, taban çiti, taban kenarı, sidepod girişi, motor kapağı ve ayna kanatçığı gibi güncellemeler getirdi.

Mercedes yeni bir ön kanat, arka kanat ve fren kanalı getirirken, McLaren arka kanat, kiriş kanat ve motor kapağını yeniledi.

Aston ise yeni bir ön kanat getirdi.

Ferrari, tıpkı Alpine ve Williams gibi yeni bir güncelleme getirmemeyi seçti.

Güncellemeler:

  • Red Bull: Taban gövdesi, taban kenarı
  • RB: Halo
  • Sauber: Taban çiti
  • Haas: Taban gövdesi, taban çiti, taban kenarı, sidepod girişi, motor kapağı, ayna kanatçığı
  • Mercedes: Ön kanat, arka kanat, fren kanalı
  • McLaren: Arka kanat, kiriş kanat ve motor kapağı
  • Aston Martin: Ön kanat
  • Ferrari: -
  • Alpine: -
  • Williams: -

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Canlı sohbet: Britanya GP 1. antrenman seansı
Sonraki haber Rosberg, Silverstone'da bir sürdürülebilirlik projesine öncülük edecek

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Hamilton: "Sonuç gerçek hızımızı yansıtmıyor"

Hamilton: "Sonuç gerçek hızımızı yansıtmıyor"

Formula 1
Britanya GP
Hamilton: "Sonuç gerçek hızımızı yansıtmıyor"
Piastri: "Çok iyi başladık fakat bunu koruyabilir miyiz emin değilim"

Piastri: "Çok iyi başladık fakat bunu koruyabilir miyiz emin değilim"

Formula 1
Britanya GP
Piastri: "Çok iyi başladık fakat bunu koruyabilir miyiz emin değilim"
Verstappen: "Yumuşak hamurda işler istediğimiz gibi gitmedi"

Verstappen: "Yumuşak hamurda işler istediğimiz gibi gitmedi"

Formula 1
Britanya GP
Verstappen: "Yumuşak hamurda işler istediğimiz gibi gitmedi"

Son Haberler

F2 Britanya Antrenman: Durksen seansta zirvede, Bearman dördüncü!

F2 Britanya Antrenman: Durksen seansta zirvede, Bearman dördüncü!

F2 FIA F2
Silverstone
F2 Britanya Antrenman: Durksen seansta zirvede, Bearman dördüncü!
F2 Britanya Sıralama: Hadjar ilk kez yarışa pole'den başlayacak!

F2 Britanya Sıralama: Hadjar ilk kez yarışa pole'den başlayacak!

F2 FIA F2
Silverstone
F2 Britanya Sıralama: Hadjar ilk kez yarışa pole'den başlayacak!
Sainz: "McLaren ayrı bir ligde gibi görünüyor"

Sainz: "McLaren ayrı bir ligde gibi görünüyor"

F1 Formula 1
Britanya GP
Sainz: "McLaren ayrı bir ligde gibi görünüyor"
Hamilton: "Sonuç gerçek hızımızı yansıtmıyor"

Hamilton: "Sonuç gerçek hızımızı yansıtmıyor"

F1 Formula 1
Britanya GP
Hamilton: "Sonuç gerçek hızımızı yansıtmıyor"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye