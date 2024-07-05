Yedi takım güncelleme getirdi, Ferrari aynı araçla devam ediyor
Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Silversotne yarışı öncesinde pek çok takım güncelleme getirmeyi seçti.
Red Bull Racing RB20 technical detail
Fotoğraf: Giorgi Piola
Red Bull beklendiği üzere Silverstone'a taban güncellemesiyle geldi; özellikle tabanın gövdesi ve kenar yapısında değişiklik yapıldı.
Üstelik sidepod girişinde de ufak değişiklikler mevcut.
Haas taban gövdesi, taban çiti, taban kenarı, sidepod girişi, motor kapağı ve ayna kanatçığı gibi güncellemeler getirdi.
Mercedes yeni bir ön kanat, arka kanat ve fren kanalı getirirken, McLaren arka kanat, kiriş kanat ve motor kapağını yeniledi.
Aston ise yeni bir ön kanat getirdi.
Ferrari, tıpkı Alpine ve Williams gibi yeni bir güncelleme getirmemeyi seçti.
Güncellemeler:
- Red Bull: Taban gövdesi, taban kenarı
- RB: Halo
- Sauber: Taban çiti
- Haas: Taban gövdesi, taban çiti, taban kenarı, sidepod girişi, motor kapağı, ayna kanatçığı
- Mercedes: Ön kanat, arka kanat, fren kanalı
- McLaren: Arka kanat, kiriş kanat ve motor kapağı
- Aston Martin: Ön kanat
- Ferrari: -
- Alpine: -
- Williams: -
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
F2 Britanya Antrenman: Durksen seansta zirvede, Bearman dördüncü!
F2 Britanya Sıralama: Hadjar ilk kez yarışa pole'den başlayacak!
Sainz: "McLaren ayrı bir ligde gibi görünüyor"
Hamilton: "Sonuç gerçek hızımızı yansıtmıyor"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar