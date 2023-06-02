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Yedi takım Barselona'ya güncellemelerle geldi

Barselona öncesi yayınlanan notlara göre yedi takım bu hafta sonu için güncelleme paketleri hazırlamış durumda.

Kemal Şengül
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Ferrari SF-23 mirror detail

Barselona uzun yıllardır yeni güncellemelerin adresi konumundaydı ve bu yıl da yine takımlar bu piste önemli güncellemeler getirmeyi seçtiler.

Cuma günü yayınlanan bildiride sadece üç takımın (Haas, Alfa Romeo ve Alpine) güncelleme getirmediği görüldü.

Performansı artırma arayışında olan Red Bull, aracın taban kenarında ve difüzöründe değişiklikler yaptı.

Ferrari piste özgü yeni bir arka kanat getirirken, motor kapağında/sidepodda, taban kenarında ve gövdesinde güncellemeye gittiler.

Açıklanan bilgilere göre Mercedes difüzörde ve sidepodun giriş/üst kısmında değişiklikler yapmış durumda.

McLaren sadece aracın ön tarafında küçük bir değişiklik yaparken, en büyük güncellemeyi Aston Martin getirdi. Takım yeni bir ön kanat, kiriş kanat, arka kanat kenar plakası, burun ve ön kanat kenarı hazırladı.

AlphaTauri'de yeni bir arka kanat ve arka kanat kenar plakası yer alırken, son olarak Williams'ta yeni bir ön kanat ve motor kapağı yer alıyor.

Takımların güncellemeleri:

Red Bull (2): Taban kenarı, Difüzör

Aston Martin (5): Ön kanat, ön kanat kenar plakası, burun, arka kanat uç plakası, kiriş kanat

Mercedes (2): Sidepod girişi, Difüzör

Ferrari (3): Arka kanat, motor kapağı, taban kenarı

McLaren (1): Ön köşe

AlphaTauri (2): Arka kanat, arka kanat uç plakası

Williams (2): Ön kanat, motor kapağı

Alpine, Alfa Romeo ve Haas: Güncelleme yok

Mercedes F1 W14 engine

Mercedes F1 W14 engine

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