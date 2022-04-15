Yedi takım, 2023 için bütçe sınırının arttırılmasını istiyor

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2021 sezonundan itibaren bütçe sınırı uygulamasını hayata geçiren Formula 1, geçtiğimiz sezon 145 milyon dolar olarak belirlenen bütçeyi bu sezon için 140 milyon dolara indirdi.

Mercedes patronu Toto Wolff'un "büyük" bir kazadan sonra hasar onarımı için bir ödeneğe ve takvimin 21. yarışından sonraki her yarış için 1.2 milyon dolarlık bir ekstra bütçeye sahip olduklarını açıklamasıyla birlikte bütçe sınırındaki istisnalar da ortaya çıktı.

2022 takviminde 23 yarış bulunuyor, dolayısıyla bütçe de 140 yerine 142.4 milyon dolar olarak belirlenmiş durumda.

2023'te bütçe sınırı daha da gerileyerek 135 milyon dolara çekilecek. Fakat Auto Motor und Sport'un raporuna göre tam yedi takım bunun yetersiz kalacağını ve daha fazla ödeneğe ihtiyaçları olacağını düşünüyor

Testler ve geçtiğimiz üç yarış boyunca Formula 1 birkaç büyük kargo gecikmesiyle karşılaştı, ayrıca elektrik maliyeti de endişe verici bir şekilde yükseldi. Takımlar, bu durumun kendilerine yaklaşık 6 milyon dolara mal olduğunu belirttiler.

Mohammed bin Sulayem, President, FIA, Stefano Domenicali, Chairman, Formula 1 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Auto Motor und Sport'un raporuna göre mali düzenlemeler, "G7 ülkelerindeki enflasyon oranı yüzde üçü aşarsa bütçe sınırının yükseltilebileceğini" belirtiyor.

Eylül 2021'deki 2022 bütçe sınırını belirleyen toplantı sırasında enflasyon yüzde üçün altındaydı, dolayısıyla takımlar için bu sezon herhangi bir ekstra ödenek sağlanmadı.

2023'te yedi takımın ekstra 7 milyon dolar ödenek istediğinin yanı sıra, enflasyon oranı beklendiği gibi yüzde üçün üzerine çıkarsa gelecek ek ödeneğin yanı sıra 2023 bütçe sınırının 135 milyon dolar yerine 149 milyon dolar olarak belirleneceği bildirildi.

Alpine, Haas ve Alfa Romeo ise bütçe sınırının yükseltilmesine karşı olan takımlar.

Raporda, “yedi milyonu 2022 ile 2023 arasında bölme” fikrinin de masaya yatırıldığı, ancak son görüşmelerde herhangi bir ilerleme kaydedilmediği belirtiliyor.

Haas müdürü Gunther Steiner, "Eylül'de enflasyon yüzde üçün üzerinde olursa, 2023'te zaten otomatik olarak bir ek ödenek uygulanacak. Bunu öne çekmemize gerek yok." dedi.

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, geleneksel olarak bütçe sınırını savunmayan McLaren ve eski takımı Aston Martin'in, beklentilerini karşılamayan 2022 araçlarını geliştirmek için daha fazla paraya ihtiyaç duyduklarını, bu nedenle tutumlarını değiştirdiklerini düşünüyor.

Szafnauer, "Araçlarıyla ilgili sorunları var, büyük ölçüde yeniden tasarlamaları gerekiyor, bunun için daha fazla paraya ihtiyaçları var" dedi.

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, tarafların "orta noktayı bulacağından" emin. AMuS'un padoktaki bir kaynağına göre Domenicali, elektrik ve kargo maliyetlerindeki keskin artışın, sezon için geliştirme planları çoktan bütçelenmiş olduğu için, "normalde bütçe sınırının altında olan takımları bile etkilemeyeceğini" düşünüyor.