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Önceki / İtalya GP 1. antrenman: Hamilton, Verstappen'in 0.4 saniye önünde lider!
Formula 1 / İtalya GP Haberler

Yedi pilot Monza öncesi yeni egzoza geçti

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Yedi pilot, 2021 İtalya Grand Prix'si öncesinde yeni egzoza geçerken, sadece Nikita Mazepin'in motorunda değişiklik yapıldı.

Yedi pilot Monza öncesi yeni egzoza geçti

Mercedes'in veya Red Bull'un bu hafta sonu yeni güç ünitesine geçip, ceza alabileceği yönünde yorumlar vardı. Fakat cuma günkü 1. antrenman seansından önce böyle bir değişiklik yaşanmadığı görüldü.

Motor kısmına bakıldığında sadece Nikita Mazepin'in enerji depolama ünitesi değiştirildi. Bunun dışında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Rus sürücü, bu yılki ikinci ve son enerji depolama ünitesine geçti.

Egzoz tarafına bakıldığında ise yedi sürücü, İtalya GP öncesi egzoz değişikliği yaptı.

Bunlardan en önemlisi Fernando Alonso gibi görünüyor çünkü İspanyol pilot bu yılki sekizinci ve son egzozuna geçti. Eğer bir değişiklik daha yaparsa grid cezası alacak.

Max Verstappen ve Alfa Romeo pilotları bu yılki altıncı egzozlarına geçerken, Lando Norris bu yılki beşinci ve Pierre Gasly bu yılki yedinci egzozuna geçti.

Hafta sonunun kalanında herhangi bir değişiklik yapılması beklenmiyor çünkü sıralama turları cuma günü yapılacağı için araçlar kapalı park kurallarına tabi olacak.

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İtalya GP 1. antrenman: Hamilton, Verstappen'in 0.4 saniye önünde lider!

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İtalya GP 1. antrenman: Hamilton, Verstappen'in 0.4 saniye önünde lider!
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