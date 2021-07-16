Yedi aracın güç ünitesinde değişiklik yapıldı

Britanya Grand Prix'si öncesinde bazı sürücülerin yeni ünitelere geçeceği tahmin ediliyordu ve bugün itibariyle yedi araçta değişiklik yapıldığı doğrulandı.

FIA'nın yayınladığı bildiriye göre Sebastian Vettel ve Esteban Ocon, bu hafta yapılacak Britanya GP öncesinde bu yılki üçüncü ve son içten yanmalı motorlarına, turboya ve MGU-H ünitesine geçiş yaptılar.

Ocon ayrıca bu yılki üçüncü MGU-K ünitesine de geçti.

Williams pilotu Nicholas Latifi, bu hafta sonu ikinci enerji depolama ve kontrol elektroniği ünitesine geçti.

Beş aracın da egzoz sistemi değişti. Vettel ve Ocon'a ek olarak Ferrari ve Alfa Romeo pilotları yeni egzoza geçtiler.

Bu yıl sekiz egzoza izin veriliyor ve Ocon daha şimdiden altıncı ünitesine geçmiş oldu.