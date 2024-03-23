Yedek ön kanadı olmayan Zhou, Avustralya GP'ye pit yolundan başlayacak

Zhou, Albert Park'taki sıralamalarda pek istediği gibi performans gösteremedi ve seansı 19. sırada tamamlayarak en yavaş pilot oldu.

Zhou, duvara vurması nedeniyle ön kanadının sol tarafına zarar vermişti. Bu, Zhou'nun yarışa gridden değil, pit yolundan başlayacak olduğu manasına geliyor.

Kapalı park kuralları devreye girdikten sonra pilotların, parça değiştirmek zorunda kalması halinde aynı versiyon parça kullanmaları gerekiyor.

Sauber, Avustralya GP'ye yeni bir ön kanat tasarımı getirmişti. Görünüşe göre takım, her iki pilotuna birer tane ön kanat getirdi.

Zhou'nun yeni ön kanadı kırmasının ardından aracına eski versiyon ön kanat takılacak. Bu, Çinli pilotun yarışa pit yolundan başlamasını zorunlu kılacak.