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Formula 1 Amerika GP
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Yavaş pit stoplar Mercedes'i düşündürüyor

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Amerika Grand Prix’sinde uzun süren pitin ardından pit stoplar üzerine çalışacaklarını söyledi.

Editör Fırat Kocaman
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Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the Team Principals Press Conference

Geçtiğimiz yarışta Lewis Hamilton, tabandaki plakanın aşınması sebebiyle diskalifiye edildi. Diskalifiye edilmeden önce Hamilton, lider Max Verstappen’in yalnızca 2.2 saniye gerisinde bitirerek bize mücadele dolu geçen bir yarış izletmişti.

Bununla birlikte, 3.6 ve 3.4 saniye süren, görece uzun pit stoplar Mercedes takımını düşündürüyor. Eğer pit stoplarda daha az zaman kaybedilseydi, yarışın Hamilton tarafından kazanılması ihtimaller dahilindeydi.

 Austin yarış hafta sonunun en hızlı pitstopunu 2 saniye ile McLaren yaptı. Redbull ise Max Verstappen’e 2.4 ve 2.5 saniye süren pit stoplar yaparak pilotuna iyi servis sundu.

Mercedes ile diğer takımların pit stop süreleri karşılaştırıldığında fark çok fazla değil. Ancak Alman takımının son yıllarda pit stoplarda ekstra iyi performans göstermemesi takımı düşündürüyor.

Konuya dair Wolff, Mercedes’in pit stoplarının ekibin hatasından dolayı değil, ekipmanlrla alakalı olduğunu açıkladı. Problemde ekipmanların rolü olduğunu söyleyen takım patronu, diğer takımlar kadar başarı olmaları gerektiğini vurguladı.

Takım patronu Wolff, uzun süren pit stoplar hakkında şu açıklamaları yaptı: “Son 12 yıldaki başarılarımıza göre değerlendirirsek, dünya pit stop şampiyonu olmamıza gerek yok.”

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, makes a pit stop

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, makes a pit stop

“Pit stop sürelerimizi kısaltmamız gerekiyor. Artık şampiyonada öyle bir duruma geldik ki birkaç saniyenin bile önemi var. Rekabetin arttığı bu dönemde pit stop gücümüzü artırmamız gerekiyor.”

“Özellikle ekipmanlarımızın bu konuda büyük önemi var. 3-3.5 saniye süren pit stopların gerçekleşmesinin asıl sebebi ekipmanlarımız.”

Pit stoplar hakkında açıklama yapan Hamilton, Amerika Grand Prix’sinde uzun süren pitlerin kendi yarışını etkilediğini söyledi. İngiliz pilot, düşüncelerini şöyle açıkladı: “Max ile mücadele edebilecek bir konumda olabilirdik.”

“Uzun süren pit stoplar ile yarışımızı kendimiz için olması gerekenden daha da zorlaştırdık.”

“Max ile mücadelem her türlü zor geçecekti. Diğer yandan bu hafta sonuna başlangıcımız da çok iyi değildi.”

“Ayrıca pit stoplarımız biraz yavaştı. Bu bizim işimizi oldukça zorlaştırdı diyebilirim.”

“Hafta sonuna dair geliştirebileceğimiz çok nokta var. Red Bull ile benzer yarış temposunda olmamız, yarışı yalnızca 2 saniye geride bitirmemiz geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor.

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