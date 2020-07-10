Yaşın sorun olmadığını düşünen Raikkonen: "Alonso'nun dönüşü iyi bir haber"

Fernando Alonso, gelecek yıl Renault ile Formula 1'e geri döneceğini açıkladı ve bunu 39 yaşında yapacak.

Şu anda 40 yaşında olan Raikkonen, eski takım arkadaşının dönüşüyle ilgili şöyle dedi: "Açıkçası bu, iyi bir haber. Hem onun hem de Formula 1 için öyle. Şimdi neler olacağını göreceğiz. Birlikte bir geçmişimiz var. Ama şaşırmadım. Çünkü Formula 1'de beni şaşırtacak çok şey yok."

40 yaşında olmasının üzerinde ne gibi bir etkiye sahip olduğu sorusuna Raikkonen, "Eminim 20'li yaşlarımdayken olduğu gibi değil, ama genel olarak tüm sporun o günlerden bu yana çok değiştiğini düşünüyorum ve bu yıl, geçen hafta sonu dışında herhangi bir yarış yapmadığımız için oldukça kolaydı. Kendinizden bekleneni yapabileceğinizi düşündüğünüz sürece, bunun sadece bir sayı olduğunu düşünüyorum. Ama eğer her şeyin çok hızlı olduğunu hissetmeye başlarsanız, o zaman bir noktada durum değişecek. O noktada ne yaparsanız yapın, zamanı tersine çeviremeyeceksiniz ama dürüst olmak gerekirse, son yıllarda çok farklı hissetmedim." yanıtını verdi.

40'lı yaşlarda ne kadar daha daha F1'de kalınabileceği sorusuna Raikkonen, "Cevaplamak imkansız, çünkü bence tamamen bireysel bir şey. Sonuçta sağlıklı kalırsanız ve herhangi bir sakatlığınız yoksa sizi pek etkilemez, ama herkes farklı hissediyor. Bilmiyorum, kimsenin bildiğini düşünmüyorum ve eminim ki bir noktada normal şeylerin gittikçe zorlaştığı bir sınır olacak. Ama henüz bunun olduğunu hissetmiyorum. Kimsenin bununla ilgili bir cevabı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her insan farklı." yanıtını verdi.