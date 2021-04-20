Schumacher: "Stroll kaybetmeye alışık değil"

Aston Martin'in patronu Otmar Szafnauer, bu sezonki teknik düzenlemelerin bazı takımların avantajını ortadan kaldıracak şekilde tasarlandığını ima etmiş ve düşük taban eğimli araçların, yeni değişikliklerden en çok zarar görenler olduğunu söylemişti.

İngiliz takım, Liberty Medya, FIA ve hatta Pirelli'nin Mercedes'i yavaşlatacak önemli değişiklikler yaptığını da ima etmişti.

Ralf Schumacher ise Aston Martin'in bu tutumunu eleştirenler arasına katıldı.

Eski Formula 1 pilotu olan ve artık Sky'da yorumculuk yapan Schumacher, bu tehditlerin arkasında takım sahibi Lawrence Stroll'un olabileceğini öne sürdü.

Sky Deutschland'a verdiği röportajda Schumacher, ”Daha ikinci yarış hafta sonundan dezavantajlı olduğunuz sonucuna varmak biraz garip."

"Büyük patron, kaybetmekten hoşlanmaz. Başarılı bir iş adamı olarak, buna alışkın değil.”

“Aynı zamanda her zaman kendini savunmak isteyen bir insan, bu yüzden görünüşe göre şimdi de bunu deniyor. Ancak benim tahminim, bu süreçte zarar görenler, onlar olacak.”

Schumacher ayrıca Stroll'un Silverstone merkezli takımının geçen yıl "Pembe Mercedes" diye anılan aracının kopyalama iddiaları yüzünden ceza almasından dolayı hâlâ kızgın olduğundan şüpheleniyor.

"Geçen yıl Mercedes'in fikirlerini yasadışı olarak kullandıkları için ceza aldılar, bu yüzden şimdi kendilerine bir iyilik yapılması gerektiğini düşünüyorlar."