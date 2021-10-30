Yas Marina pisti, yeni değişikliklerle 10 ila 15 saniye hızlanacak

Yas Marina pisti, ilk kez 2009 yılında Formula 1'e ev sahipliği yaptı ve geride kalan tüm bu yıllarda yapılan yarışlar, pek de harika geçmedi.

Geçen yılki yarış da nispeten sıkıcıydı ve bunun üzerine pistte bazı çalışmalar yapılmasına karar verildi.

Pist, Aralık ayında Formula 1'in sezon finaline ev sahipliği yapacak ve gelişim çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış durumda. FIA F1 yarış direktörü Michael Masi, geçtiğimiz günlerde gelerek pisti kontrol etti.

Pistin geneline bakıldığında, beşinci ve dokuzuncu viraj gibi yavaş virajların çoğu değiştirildi ve yerlerini artık çok daha hızlı virajlara almış durumda.

RaceFans'e göre yeni düzende 21 yerine 16 viraj olacak ve pist uzunluğu, 273 metre kısalmış durumda. Bu sebeple yarış artık 55 tur değil, 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek.

Değişiklikler Driven International tarafından tasarlandı ve şirketin genel müdürü Ben Willshire, RaceFans'e yaptığı açıklamada, ayarlara ve DRS'ye bağlı olarak pistin eskisine kıyasla 10 ila 15 saniye hızlandığını belirtti.

Geçen yılki pole derecesi 1:35.246 iken, 2019'da 1:34.779'a inilmişti.

Şu anda Mercedes ve Red Bull arasında kıyasıya bir rekabet var ve pist düzenindeki değişikliğin, bu yakın mücadeleyi ne yönde etkileyeceği merak konusu.

Yas Marina circuit new layout Fotoğraf: Yas Marina Circuit